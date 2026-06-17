ロッテは、7月13日に、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、「クーリッシュ コーラフロート」を発売する。夏の王道フレーバーであるコーラフロート（アイスが混ざってほんのりバニラ感を感じるコーラ）の味わいが楽しめる仕立てになっている。「発泡感を想起させる香り」と「口内に刺激を与える成分」の相乗効果で、疑似的に炭酸を感じられる香料を使用し、コーラフロートらしい味わいを目指した。夏にこそ飲みたくなる「スカッとしあわせ」な新商品で、「キモティィィ〜」ひとときを過ごしてほしい考え。



「クーリッシュ コーラフロート」

商品特長は、ワンハンドで楽しめる“飲むアイス”。微細氷入りのすっきりとした甘さと、なめらかな食感が楽しめる。バニラの甘さとコーラ感のバランスを取った、王道のコーラフロート（アイスが混ざってほんのりバニラ感を感じるコーラ）をイメージした味わいとなっている。微細氷サイズを大きくすることで、スッキリとしたのどごしが楽しめる仕立てだとか。「発泡感を想起させる香り」と「口内に刺激を与える成分」の相乗効果によって、疑似的に炭酸を感じられるような香料を使用した。

なお、「クーリッシュ」はアイスなので、一度溶けたものを再び凍らせると品質が変わるという。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］7月13日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp