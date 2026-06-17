■FIFAワールドカップ2026 グループJ オーストリア 3−1 ヨルダン（日本時間17日、サンフランシコ・ベイエリアスタジアム）

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グループステージの第1戦が行われ、初出場のヨルダン（FIFAランク65位）はオーストリア（同24位）相手にアリ・オルワン（26）の歴史的ゴールを挙げるも、オウンゴールやPKにより1−3で敗れた。

前半21分にオーストリアがペナルティーエリア手前からロマノ・シュミット（26）が、右足でシュートを決め先制した。ヨルダンも絶対的エースのアル・タマリ（29）やアリ・オルワン（26）が積極的にシュートするもGKアレクサンダー・シュラーガー（30）に阻まれ、得点につながらず。シュラーガーは23年に日本代表の久保建英（25、ソシエダ）の欧州CLの初ゴールを阻んだキーパー。前半を1−0でオーストリアのリードで折り返した。

後半5分にヨルダンはアリ・オルワン（26）がドリブルで持ち込み、同点ゴールを決め、1−1とした。歴史的ゴールでスタジアムに駆けつけたサポーターが歓喜に沸いた。その後も、相手陣内へ切り込むヨルダン。後半20分までにオーストリアのシュート数が5本に対し、ヨルダンは10本と猛攻を見せた。



しかし後半31分、ヨルダンはまさかのオウンゴールで勝ち越しを許し、さらにアディショナルタイムにはPKでオーストリアに追加点を奪われた。この結果、オーストリアが3−1で90年大会以来36年ぶりの勝利を挙げた。

【グループJ 結果】

アルゼンチン 1勝0敗 勝ち点3

オーストリア 1勝0敗 勝ち点3

ヨルダン 0勝1敗 勝ち点0

アルジェリア 0勝1敗 勝ち点0