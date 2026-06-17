元サッカー日本代表でタレントの武田修宏（５９）が１７日、読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」に出演。熱戦が続くサッカーワールドカップについてコメントした。

日本代表のトレーニングの様子も映像で紹介。その後、スタジオでは、昔の日本代表との待遇の違いが話題に。１９９３年のオフトＪＡＰＡＮのドーハ遠征時が待遇が劇的に変わるタイミングだったという。

Ｊリーグが開幕したのは１９９３年。この年に飛行機が「エコノミーからビジネス」に変わったという。「９３年、プロ（Ｊリーグ）ができて。それまでは日本リーグ、っていうアマチュアで。僕も５年間やりましたけど、（日本）代表で出ても、日当が５千円とか３千円とか。（お金じゃなくて）名誉なんで」と振り返った。

代表としてプレーすることでボーナスが出るようになったのは１９９１年のキリンカップから。「三浦カズ（知良）さんが、赤いユニホーム着てそこで優勝したら１人５０万円、って交渉して。それで初めて日本代表でお金が出るようになった。三浦カズさん、ありがとうございます！」とカメラ目線で感謝した。

また、海外など遠征時にシェフが帯同するようになったのも９３年で、「９３年の時に初めて京王プラザのシェフの人がついていってくれて。そこから変わりました」と笑顔で明かした。