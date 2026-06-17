元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが17日、Xを更新。ダイエット目的などでの使用が相次いでいる糖尿病治療薬マンジャロに言及し、複雑な心境を吐露した。

蒼井は「ダイエットと腸活目的でファスティング(断食みたいなもの)してるんだけど。食べ物見るだけで狂いそうになる」と書き出した。

そして「この気持ちを抑えられるのがマンジャロなんだよなぁ(多分)。羨ましい！使いたい！！」とマンジャロの作用にふれつつ、「でも副作用怖いから使えない！使わない！」と宣言した。

マンジャロについては、本来糖尿病治療薬だが、美容やダイエット、体重減少などの目的で使用し、副作用などが生じている例が出ているなどとしてそうした目的での安易な使用が問題視されたり、SNSでの個人間売買などが問題になっている。

厚生労働省は16日、本来の治療目的以外で使用した場合に健康被害につながる恐れがあるなどとし、都道府県などを通じて各医療機関に対して、適正使用の徹底を求めた。同省によると、一部医療機関では糖尿病の治療そのもの以外の目的で使われているといい、低血糖や急性膵炎、嘔吐などの副作用が生じる恐れがあるなどとも指摘し、広告の際などには誇大広告をしないよう呼びかけたほか、副作用についての情報提供が必要だなどとしている。