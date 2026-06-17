元乃木坂46与田祐希、美脚際立つオフショット公開「お肌すべすべ」「爽やかな色気」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】元乃木坂46の与田祐希が6月16日、自身のInstagramを更新。オフショルダーやミニスカートのコーディネートを身に着けたオフショットなどを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳元乃木坂人気メン「爽やかな色気」美脚際立つオフショット
与田は「＃ar 7月号 発売中です」とつづり、「ar」7月号（主婦と生活社）からのオフショットなどを複数枚投稿。赤と白の横縞のオフショルダーのロングTシャツに白いミニスカートを合わせたコーディネートや、タンクトップにスポーティーなショートパンツを合わせたショットなど、華奢な肩と腕や、スラリとした脚が際立っている。
この投稿には「お肌すべすべ」「爽やかな色気」「思わずじっと見ちゃう」「スタイル抜群」「自然体な感じが最高に可愛い」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元乃木坂人気メン「爽やかな色気」美脚際立つオフショット
◆与田祐希、美脚＆美肩輝くコーデ披露
与田は「＃ar 7月号 発売中です」とつづり、「ar」7月号（主婦と生活社）からのオフショットなどを複数枚投稿。赤と白の横縞のオフショルダーのロングTシャツに白いミニスカートを合わせたコーディネートや、タンクトップにスポーティーなショートパンツを合わせたショットなど、華奢な肩と腕や、スラリとした脚が際立っている。
◆与田祐希の投稿に反響
この投稿には「お肌すべすべ」「爽やかな色気」「思わずじっと見ちゃう」「スタイル抜群」「自然体な感じが最高に可愛い」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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