西野カナ、デニムミニワンピから美脚スラリ「ボディラインが綺麗」「女神降臨」
【モデルプレス＝2026/06/17】歌手の西野カナが6月16日までに自身のInstagramを更新。サプライズゲストとして出演したライブイベントのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳平成の歌姫「ボディラインが綺麗」美脚際立つデニムミニワンピ姿
14日に東京ドームで開催された「NiziU Live with U 2026 “NiziU ： THE CINEMA”」にサプライズゲストとして出演した西野。ステージ衣装を着用したオフショットを公開した。淡い色のデニムジャケットに紺色のミニ丈ワンピース、シルバーのロングブーツを合わせたコーディネートで、ワンピースからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿に「美しすぎる」「まさに歌姫です」「永遠に推します」「女神降臨」「ボディラインが綺麗」「ライブ感動しました」などファンから反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳平成の歌姫「ボディラインが綺麗」美脚際立つデニムミニワンピ姿
◆西野カナ、舞台衣装のデニムワンピースから美脚スラリ
14日に東京ドームで開催された「NiziU Live with U 2026 “NiziU ： THE CINEMA”」にサプライズゲストとして出演した西野。ステージ衣装を着用したオフショットを公開した。淡い色のデニムジャケットに紺色のミニ丈ワンピース、シルバーのロングブーツを合わせたコーディネートで、ワンピースからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆西野カナの投稿に反響
この投稿に「美しすぎる」「まさに歌姫です」「永遠に推します」「女神降臨」「ボディラインが綺麗」「ライブ感動しました」などファンから反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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