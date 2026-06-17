「マイナビ TGC2026 A/W」藤田ニコル第1⼦出産後初イベント おひなさま（長浜広奈）・MON7A（もんた）・MORE STAR中⼭こはくら出演者第4弾
【モデルプレス＝2026/06/17】9月19日に横浜アリーナにて開催される『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』より、追加情報が解禁された。
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時代のガールズマインドを体現するカリスマ的存在で、唯⼀無⼆の魅⼒で“憧れ”を更新し続けている藤⽥ニコルが、第1⼦出産後初のイベント出演決定。さらに、6⽉13⽇に開催された、⾳楽⼈5000⼈が選ぶ国内最⼤規模の国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式にて最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）受賞が発表されたアイドルグループFRUITS ZIPPERから、「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）、「ViVi」（講談社）それぞれの専属モデルとしても活躍する櫻井優衣と鎮西寿々歌。2025年12⽉にデビューした今をときめくアイドルグループMORE STARから、神秘的な雰囲気と異次元の可愛さで“神ビジュ”と話題沸騰中の中山こはくがTGCに初出演する。
2025年に放送され話題を呼んだABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」出演や、2026年5⽉に千秋楽を迎えたばかりの舞台「春琴抄」主演をはじめ、俳優として躍進する茅島みずきに加えて、2026年7⽉放送スタート予定の約28年ぶりに連続ドラマとして復活する「GTO」出演決定が話題を呼んでいる期待の若⼿俳優・北里琉、⽇曜劇場やドラマ「⼩さい頃は、神様がいて」（2025／フジテレビ）に出演し、8⽉には出演映画「⾒えない娘 - THE INVISIBLES -」の公開も控え、さらに2022年3⽉にリリースされた菅⽥将暉の楽曲「ギターウサギ」のMVで、出演とクリエイティブディレクターとしてアニメーション制作も担当するなど、多彩な才能を持つ近藤華がTGC初出演。そしてZ世代のトレンドを席巻しているさくら、長浜広奈（おひなさま）ら、新時代のニューヒロインたちが集結。さらにABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今⽇、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）出演をきっかけに⼈気急上昇中で、1⽉にはアーティストとしてメジャーデビューも果たし、「今⽇、好きになりました。」出演時に想いを寄せる⻑浜に向けて弾き語りで披露された楽曲「僕のかわい⼦ちゃん」は、リリース後、TikTok総再⽣回数1億回超え、⾳楽配信サービスでは1000万回再⽣突破のスマッシュヒットを記録しているMON7A（もんた）のゲスト出演も決定した。（modelpress編集部）
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◆藤田ニコル第1⼦出産後初のイベント出演決定
時代のガールズマインドを体現するカリスマ的存在で、唯⼀無⼆の魅⼒で“憧れ”を更新し続けている藤⽥ニコルが、第1⼦出産後初のイベント出演決定。さらに、6⽉13⽇に開催された、⾳楽⼈5000⼈が選ぶ国内最⼤規模の国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式にて最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）受賞が発表されたアイドルグループFRUITS ZIPPERから、「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）、「ViVi」（講談社）それぞれの専属モデルとしても活躍する櫻井優衣と鎮西寿々歌。2025年12⽉にデビューした今をときめくアイドルグループMORE STARから、神秘的な雰囲気と異次元の可愛さで“神ビジュ”と話題沸騰中の中山こはくがTGCに初出演する。
◆茅島みずき・⻑浜広奈・MON7Aらも登場
2025年に放送され話題を呼んだABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」出演や、2026年5⽉に千秋楽を迎えたばかりの舞台「春琴抄」主演をはじめ、俳優として躍進する茅島みずきに加えて、2026年7⽉放送スタート予定の約28年ぶりに連続ドラマとして復活する「GTO」出演決定が話題を呼んでいる期待の若⼿俳優・北里琉、⽇曜劇場やドラマ「⼩さい頃は、神様がいて」（2025／フジテレビ）に出演し、8⽉には出演映画「⾒えない娘 - THE INVISIBLES -」の公開も控え、さらに2022年3⽉にリリースされた菅⽥将暉の楽曲「ギターウサギ」のMVで、出演とクリエイティブディレクターとしてアニメーション制作も担当するなど、多彩な才能を持つ近藤華がTGC初出演。そしてZ世代のトレンドを席巻しているさくら、長浜広奈（おひなさま）ら、新時代のニューヒロインたちが集結。さらにABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今⽇、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）出演をきっかけに⼈気急上昇中で、1⽉にはアーティストとしてメジャーデビューも果たし、「今⽇、好きになりました。」出演時に想いを寄せる⻑浜に向けて弾き語りで披露された楽曲「僕のかわい⼦ちゃん」は、リリース後、TikTok総再⽣回数1億回超え、⾳楽配信サービスでは1000万回再⽣突破のスマッシュヒットを記録しているMON7A（もんた）のゲスト出演も決定した。（modelpress編集部）
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