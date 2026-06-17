「アパ社長カレー」の味わいを再現したカップ麺登場　サンヨー食品「サッポロ一番」とコラボ

サンヨー食品は6月22日、アパホテル監修のカップ麺「サッポロ一番 アパ社長カレー ビーフカレー味ヌードル」を全国で発売する。

アパホテルのオリジナルビーフカレー「アパ社長カレー」の味わいをカップ麺で再現した。内容量は71gで、希望小売価格は税別236円。全国のアパホテルのほか、スーパーマーケットなどでの販売を予定している。

2011年4月発売の「アパ社長カレー」は、アパグループの発祥地である金沢のご当地名物「金沢カレー」をイメージし、アパホテルのレストランで味を追求したビーフカレー。オリジナルスパイスとまろやかなソースを使い、じっくり煮込んだ牛肉と野菜の自然な甘みを引き出している。評判を得ており、一般向けの箱入り個食のほか業務用も販売。2026年4月には累計1,500万食を突破した。

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〈商品概要〉

◆「サッポロ一番 アパ社長カレー ビーフカレー味ヌードル」

スープは、ビーフのうまみをベースに、オニオンの甘みとデミグラスソースのコク、トマトの酸味を合わせ、深みのある味わいに仕上げた。さらにスパイスの香りをきかせ、「アパ社長カレー」の味わいを再現した。

表面に張りのあるしなやかな食感の麺を使用し、スープとのなじみを高めるため味付けを施した。「アパ社長カレー」に合わせ、具材にキャベツを使用。肉そぼろも組み合わせた。

パッケージには、アパホテル・元谷芙美子社長の顔写真や、「アパホテル&リゾート」〈横浜ベイタワー〉〈大阪なんば駅前タワー〉の外観を掲載した。店頭でも目を引くデザインに仕上げた。

【販売概要】

発売日: 2026年6月22日(月)

価格: 希望小売価格236円(税別)

内容量: 71g(めん50g)

販売エリア: 全国