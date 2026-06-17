ヤクルトは１７日、来年３月に茨城・守谷市で開業するファーム施設の名称を「Ｓｗａｌｌｏｗｓ Ｗｉｎｇｓ Ｓｑｕａｒｅ（スワローズ ウィングス スクエア）」にすると発表した。

コンセプトは「夢に翼を未来に風を」。若手選手の成長を願って、未来への期待感と燕が羽ばたくような躍動感を言葉に込めている。

メイン球場は「未来へ羽ばたく燕の翼」をイメージしてデザインされた球場の屋根がシンボル。３０００人収容の客席に全面人工芝のグランドは中堅１２２メートル、両翼１００メートルと広くＬＥＤ照明６基を設置し、ナイターも開催できる。

室内練習場は６０メートル×６０メートルの全面人工芝のメインエリアに打撃練習場、ブルペンを４レーンずつ、ラボを１レーン設置。サブグラウンドは１００メートル××１２０メートルの全面人工芝内野２面（土１面・人工芝１面）、３０メートル、（傾斜５度）、１８メートル（傾斜８度）のトレーニングヒルを備えている。選手寮・クラブハウスは４階建てで独立洗面台の寮室４０部屋、食堂・大浴場（サウナ）、ウエイト場など充実した内容になっている。

ヤクルトのファーム施設は埼玉・戸田市に球場、選手寮などを設けているが、施設が老朽化し手狭になったなどの理由で茨城・守谷市への移転を決めていた。