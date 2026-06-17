【PLAMATEA ブラックハニー】 12月 発売予定 価格：8,800円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA ブラックハニー」を12月に発売する。価格は8,800円。

ダイナミック企画×ホビージャパン×グッドスマイルカンパニーの合同企画『キューティーハニーNova』より、謎の戦士「ブラックハニー」がPLAMATEAで立体化。全高約170mm、各関節可動し、高峰ナダレ氏によるキャラクターデザインが再現されている。

専用武器として太刀、打刀の二振りとフルーレ、大剣、ブーメラン、ハンドガン×2が付属する。前髪パーツはバイザー付きに差し替えが可能。

表情パーツは塗装済みの4種とデカールにより好みの目線を選択できる4種類が付属。目線を振った水転写アイデカールに加え、全身各部のマーキングもデカールで表現することができる。

PLAMATEA ブラックハニー

12月 発売予定

価格：8,800円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約170mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：田上慶太

制作協力：コケ

(C) 永井豪／ダイナミック企画

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。