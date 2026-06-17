ＡＫＢ４８の小栗有以、行天優莉奈、下尾みう、山内瑞葵が１７日、東京・秋葉原ダイビルイベントスペースで行われた大正製薬の「新ビオフェルミンＳ錠」サンプリングイベントに登場した。

午前１１時過ぎ、オレンジと黄色の夏らしい衣装を身にまとった４人が登場。同商品のサンプリングと「ＡＫＢ整腸部」のステッカーを受け取ったファンに向けて「ありがとう〜！」と爽やかな笑顔で手を振った。

４人は腸活を学び、実践する「ＡＫＢ整腸部」のメンバー。小栗は「私は個人的にも整腸は好きで気をつけていたので、それがお仕事にもつながったのがうれしいです」と喜んだ。下尾も「私も普段から、夜ご飯に納豆を食べるといいと聞いて実行していたので、整腸部としてファンの方にもおすすめできることがうれしいです」と語った。

一方、行天はこれまで腸活を意識していなかったという。「これを機にいろいろな知識を得て、野菜が苦手だったのですが、キャベツ、きのこを食べられるようになりました。マレーシアにはビオフェルミンを持っていって整腸してました」と、部活動を通して実践していることを明かした。

サンプリングイベントは、１９日に東京・Ｈａｒｅｚａ池袋パークプラザ前イベントスペース、２３日に東京・渋谷ストリーム稲荷橋広場でも開催される。