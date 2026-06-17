ナオキマンの都市伝説ワイドショー…高橋ジョージらがUFOを語る
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月16日（火）に都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#７を放送した。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけにこの世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
６月16日（火）の放送では、「宇宙人・UFOの真相SP」と題し、アメリカで公開されたUFO関連機密資料や世界中で報告されるUFO目撃談をもとに、宇宙人・UFOの真相を徹底考察。元欅坂46で俳優の菅井友香、高橋ジョージ、岡田結実、濱口優らゲスト陣からも不思議な体験が語られた。
ミュージシャン・高橋ジョージは高校時代、学校中が目撃した謎の発光体を見た日の夜の不思議体験を披露。真夏にもかかわらず突然冬用のジャンパーを取り出して外へ出ると体が浮くような感覚に襲われ、空を見上げると無数の光を目撃したという高橋。さらに、人影に声をかけたという高橋は、「振り向いたら俺だった」と語り、一同を驚かせる。
その後、再び体が浮くような感覚とともに自宅へ戻り、後日、富士山の写真集の中にあの夜見た景色と一致する場所を発見したという高橋に、月刊ムー編集長・三上丈晴氏は「完全にアブダクションですよ」とコメント。スタジオは「えぇぇ!?」と驚きの声が広がり騒然。
さらに高橋は、220万枚を超える大ヒット曲『ロード』誕生の裏にもUFOにまつわる不思議な体験があったと告白。借金を抱えバンドが解散寸前だった頃、レコーディング終わりに空にUFOのような光を見つけ、その瞬間、頭の中にかつてバンド内でボツにしていた『ロード』のイントロが流れ始めたとか。
高橋は「それがなかったらレコーディングしていなかった」「CDに入れると決めた瞬間にパッと消えた」と振り返り、名曲誕生の裏にあったまさかの秘話にスタジオは大きな盛り上がりを見せた。
また岡田結実は、高校時代に体験した不思議な出来事を告白。母親とドライブへ出かける前、夕空にひときわ明るい“一番星”のような光を見つけたという岡田。しかしその光は、突然真下へ向かうように消えていったとか。「私はあんな光の消え方を見たことがないので、UFOだったのかなと思って……」と振り返る岡田。するとオカルト編集者・角由紀子氏は、「UFOが星や飛行機に擬態して現れる“フェイクスター”“フェイクプレーン”という説がある」と解説。サーヤも「擬態するパターンがあるんですね！」と驚きの声を上げた。
お笑いコンビ・よゐこの濱口優も自身が高層マンションに住んでいた頃の目撃談を披露。神奈川県・川崎方面の空にUFOの母船のような巨大な光が浮かんでいたという濱口。工場の光とは思えないその謎の発光体から、「３分の１くらいの丸い機体のようなものが放物線を描きながら放たれていた」と語り、一同を驚かせる。
さらに濱口は、この現象を一度ではなく２〜３回目撃しており、しかも場所もほぼ同じだったと告白。一同が騒然とする中、サーヤからは「UFOの駐車場みたいなエリアがあるのかもしれないですね」とのコメントも飛び出し、スタジオは大盛り上がり。
番組終盤では、元欅坂46で俳優の菅井友香が母親の不思議な体質を明かす場面も。「母が昔から宇宙人だと言われている」と切り出し、一同を驚かせた菅井。その後、父親が購入した周波数測定器を母親に向けたところ、針が振り切れたことがあったと語る。さらに菅井は「母は美容整体の仕事をしているんですが、これまで治らなかった人が、触っただけで良くなったということもある」と告白。
これに対し月刊ムー編集長・三上丈晴氏は、「お母さんは多分、電磁波を出している」「特殊な体質を持つ人は実際にいる」とコメント。サーヤからも「整体師の人って本当に多いですよね。ヒーラーだ！」と声が上がり、“ヒーラー説”をめぐってスタジオは大きな盛り上がりを見せた。
ほかにも番組では、日本最大のUFO事件とされる「甲府事件」やアメリカ政府が公開したUFO関連資料などをもとに宇宙人・UFOの真相を徹底考察。未だ解明されていない宇宙人・UFOの謎に迫った『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#７は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけにこの世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
ミュージシャン・高橋ジョージは高校時代、学校中が目撃した謎の発光体を見た日の夜の不思議体験を披露。真夏にもかかわらず突然冬用のジャンパーを取り出して外へ出ると体が浮くような感覚に襲われ、空を見上げると無数の光を目撃したという高橋。さらに、人影に声をかけたという高橋は、「振り向いたら俺だった」と語り、一同を驚かせる。
その後、再び体が浮くような感覚とともに自宅へ戻り、後日、富士山の写真集の中にあの夜見た景色と一致する場所を発見したという高橋に、月刊ムー編集長・三上丈晴氏は「完全にアブダクションですよ」とコメント。スタジオは「えぇぇ!?」と驚きの声が広がり騒然。
さらに高橋は、220万枚を超える大ヒット曲『ロード』誕生の裏にもUFOにまつわる不思議な体験があったと告白。借金を抱えバンドが解散寸前だった頃、レコーディング終わりに空にUFOのような光を見つけ、その瞬間、頭の中にかつてバンド内でボツにしていた『ロード』のイントロが流れ始めたとか。
高橋は「それがなかったらレコーディングしていなかった」「CDに入れると決めた瞬間にパッと消えた」と振り返り、名曲誕生の裏にあったまさかの秘話にスタジオは大きな盛り上がりを見せた。
また岡田結実は、高校時代に体験した不思議な出来事を告白。母親とドライブへ出かける前、夕空にひときわ明るい“一番星”のような光を見つけたという岡田。しかしその光は、突然真下へ向かうように消えていったとか。「私はあんな光の消え方を見たことがないので、UFOだったのかなと思って……」と振り返る岡田。するとオカルト編集者・角由紀子氏は、「UFOが星や飛行機に擬態して現れる“フェイクスター”“フェイクプレーン”という説がある」と解説。サーヤも「擬態するパターンがあるんですね！」と驚きの声を上げた。
お笑いコンビ・よゐこの濱口優も自身が高層マンションに住んでいた頃の目撃談を披露。神奈川県・川崎方面の空にUFOの母船のような巨大な光が浮かんでいたという濱口。工場の光とは思えないその謎の発光体から、「３分の１くらいの丸い機体のようなものが放物線を描きながら放たれていた」と語り、一同を驚かせる。
さらに濱口は、この現象を一度ではなく２〜３回目撃しており、しかも場所もほぼ同じだったと告白。一同が騒然とする中、サーヤからは「UFOの駐車場みたいなエリアがあるのかもしれないですね」とのコメントも飛び出し、スタジオは大盛り上がり。
番組終盤では、元欅坂46で俳優の菅井友香が母親の不思議な体質を明かす場面も。「母が昔から宇宙人だと言われている」と切り出し、一同を驚かせた菅井。その後、父親が購入した周波数測定器を母親に向けたところ、針が振り切れたことがあったと語る。さらに菅井は「母は美容整体の仕事をしているんですが、これまで治らなかった人が、触っただけで良くなったということもある」と告白。
これに対し月刊ムー編集長・三上丈晴氏は、「お母さんは多分、電磁波を出している」「特殊な体質を持つ人は実際にいる」とコメント。サーヤからも「整体師の人って本当に多いですよね。ヒーラーだ！」と声が上がり、“ヒーラー説”をめぐってスタジオは大きな盛り上がりを見せた。
ほかにも番組では、日本最大のUFO事件とされる「甲府事件」やアメリカ政府が公開したUFO関連資料などをもとに宇宙人・UFOの真相を徹底考察。未だ解明されていない宇宙人・UFOの謎に迫った『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#７は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
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