フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、子どもたちとのプライベートショットを公開し、注目を集めている。

【映像】新井恵理那のビキニ姿やお寿司屋さんでの写真（複数カット）

2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2歳の長男と1歳の長女を育てている新井。これまでInstagramでは、沖縄旅行でのビキニショットや軽井沢旅行でのバスローブ姿など、プライベートの様子もたびたび発信してきた。

子どもたちとカウンターのお寿司屋さんへ

2026年6月16日の更新では、「えりかちゃんと久々に。子どもたちもすっかり大きくなっていて、『こんなに成長したんだね〜！』と、お互いにびっくりしてしまいました。今回は、銀座の 鮨なか川へ。カウンターのお寿司屋さんなのに、子連れ、ふた家族ほどの人数なら貸切ができるので、周りを気にせずゆったり過ごせるのがうれしいところ。子どもたちも自由に過ごせて、大人は美味しいお寿司とお酒を堪能。なんとも贅沢で、ご褒美みたいな時間になりました」とコメントし、フリーアナウンサーの松原江里佳（37）家族とともに銀座でお寿司を食べるプライベートショットを披露した。

（『ABEMA NEWS』より）