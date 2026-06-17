コントユニット、ダウ90000の蓮見翔（29）が16日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。ダウ90000のメンバーへの思いを語った。

番組では「自作自演ですが反論してもいいですか」という企画を行った。同企画は自身が考えたネットの声に対して自ら反論する“自作自演”のコーナー。

ゲスト出演したさや香の新山は「石井の方がおもしろい。新山が相方じゃなかったらもっと売れてたのに」という“自作”の書き込みを発表した。

新山は「こんなこと言われるんですよ」とオードリー若林正恭に報告した。新山が“自作自演”の設定を忘れると、テロップで「自分で考えて書きました」と補足された。

新山は「僕じゃないと売れてないとは思わないですけど、結構MAXたたけてるけどなって思いますね。正直な話」と語った。

若林は「蓮見くんさ、メンバー多いけどここまで人気になるって“他のやつじゃ無理だった”って気持ち、やっぱある？」と質問した。

7人のメンバーを束ねる蓮見は「“他のやつじゃ無理だったな”はめっちゃあります。絶対無理でした。逆に俺もあの人たちいなかったら売れてないだろうなとも思います」と語った。

若林は「一番良い関係じゃん」と感心した。

蓮見は「何も言ってこない。めっちゃ才能だと思う。自分の人生を他人に全BETするって」と語り、スタジオを笑わせた。

若林も「この人（春日俊彰）もそう。異常者だよね」と相方を指さして笑わせた。「自分がやると思ったらできなくない？」と聞くと、蓮見も「絶対イヤです。意見したくなるじゃないですか。1回も言ってこない。あんなにいて1人も1回も言ってきたことない」と語った。