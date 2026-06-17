ポケモンは、松尾研究所およびHEROZとの共催で、AIエージェント開発コンテスト『ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge』（日本語略称：ポケカABC、英語略称：PTCGABC）をデータサイエンスプラットフォーム「Kaggle」上で開催することを発表した。第一ラウンドは6月16日20時（日本時間）より開始される。

本大会は、16言語、90以上の国と地域で展開されているポケモンカードゲームの対戦を対象としたAIエージェント開発コンテスト。参加者はポケモンカードゲームで対戦するAIエージェントを開発・構築し、他の参加者が開発したAIエージェントと対戦させ、その強さを競う。戦略性の高いポケモンカードゲームを新しい楽しみ方で体験する機会を提供することを目的としている。

チェスや将棋、囲碁といった「完全情報ゲーム」がAIの発展における試金石となってきた一方、ポケモンカードゲームは山札や相手の手札などカードが公開されない「不完全情報ゲーム」に分類される。タイプ相性に加え、数千種類を超えるカードの組み合わせから生まれる戦略性、カードの引きやコイントスといったランダム要素が複雑に絡み合うため、AIが最適解を導き出すことは挑戦的な課題となる。

大会は「第一ラウンド」と「第二ラウンド」の2段階で構成される。

第一ラウンドはKaggle上で「シミュレーション部門」と「ストラテジー部門」の2部門で実施。シミュレーション部門は6月16日20時から8月17日8時59分（いずれも日本時間）までの期間で、各AIエージェントがKaggle上で継続的に自動対戦を行い、Kaggle独自のレーティングシステムにより順位が決定する。

ストラテジー部門は同年9月14日8時59分まで提出を受け付け、シミュレーション部門での結果に加え、デッキの独創性やAIエージェント開発の工夫が評価項目に加わる。なお、ストラテジー部門への参加にはシミュレーション部門への参加が必須となる。

第二ラウンドは2026年末以降に予定されており、第一ラウンドのストラテジー部門上位8チームによるトーナメント戦が実施される。模様はYouTubeでの配信が予定されている。

すべての試合はポケモンカードゲームの対戦ルールに基づき、本大会用に独自調整されたルールで行われる。使用できるカードは主催者が提供する指定リストのカードのみで、各プレイヤーの持ち時間は最大10分。制限時間を使い切ったプレイヤーはその試合で敗北となる。

賞金は、第一ラウンドのストラテジー部門1位から8位の各チームに3万ドル、第二ラウンド優勝チームに5万ドル、2位チームに3万ドルが授与される。また、第二ラウンド出場者各個人にはGoogle Cloudクーポン3,000ドル分が提供される。シミュレーション部門での賞金提供はない。

（文＝リアルサウンドテック編集部）