ポケモンカフェのグランドメニューおよびショーが6月17日にリニューアルされることが発表された。あわせて「ポケモンカフェ TOKYO」では店内もリニューアルされる。

【画像あり】一新されたグランドメニューや「ポケモンカフェ TOKYO」内装

今回のリニューアルでは、新しいフード、スイーツ、ドリンクの各メニューが登場する。

新たなショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」は、ピカチュウとともにピカピカパフェをつくる内容で、新発売のスイーツ「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ ～チョコ＆ベリー～」と合わせて楽しめる。ショーにはシェフピカチュウ、ウェイトレスピカチュウ、パティシエピカチュウのいずれかが登場し、上演時間は約10分となる。

また、ドリンク1杯の注文ごとに、ポケモン30周年ロゴ（ポケモンカフェver.）のステッカーが1枚プレゼントされる。絵柄は全3種で種類は選べず、なくなり次第終了となる。

「ポケモンカフェ TOKYO」では、ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」の新ステージが設置されるほか、店内にはこれまで以上に多くのポケモンが登場する演出が予定されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）