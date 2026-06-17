令和８年６月１７日１４時３０分 気象庁 発表

【写真を見る】【2週間気温予報】北日本、関東甲信地方、東海地方の気温 向こう3日間程度は高くかなり高い所も その後は平年並か低く北日本ではかなり低い所も 今後の全国の天気を画像で 気象庁（山形）

２週間気温予報

北日本、関東甲信地方、東海地方の気温は、向こう３日間程度は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、かなり高い所もあるでしょう。その後は冷涼な空気が流れ込みやすいため平年並か低く、北日本ではかなり低い所があるでしょう。気温の変動が大きい見込みです。農作物の管理等に注意してください。

北陸地方と西日本の気温は、向こう５日間程度は暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、かなり高い日もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。その後は平年並の日が多いでしょう。

沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年並か低いでしょう。

・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日間平均）です。平均期間は中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■６月２５日～６月２９日の５日間平均気温（画像）

・8日先から12日先まで5日間平均した日平均気温を表示しています。

・かなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■山形は（画像）

・最近１週間の実況と今後２週間先までの気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（最高気温の５日間平均、最低気温の５日間平均、平均気温の５日間平均）です。平均期間を中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

・グラフに重ねたピンク色又は薄青は気温の予測範囲を表しており、実況の気温がその予測範囲に入る確率はおよそ80％です。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2738106?display=1