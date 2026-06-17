女子プロレスのスターダムは17日、都内で20日の「STARDOM THE CONVERSION 2026」（国立代々木競技場第2体育館）へ向けたGod’s Eyeの選手と元UFCヘビー級王者で“蒼い瞳のケンシロウ”ジョシュ・バーネットが公開練習を行った。

この日の練習にはIWGP女子王者の朱里、アーティスト・オブ・スターダム王者組の壮麗亜美、レディ・C、妃南組、フューチャー・オブ・スターダム王者の八神蘭奈が参加。準備運動の後、バーネットは足を取っての倒し方やロックアップからの体重移動など、1つ1つ丁寧に身ぶり手ぶりを加えて指導した。スパーリングなどで約1時間の汗を流した。

練習後、報道陣に囲まれたバーネットは「凄い昔に、風香さんにいろいろ技を教えていたので、スターダムができるずっと前で縁を感じる。総合格闘技などを教えて風香のセコンドについていた。スターダムはできたときからよく知っていた」と振り返る。岡田太郎社長とも親交があり、岡田社長から依頼され、今回の練習指導することになった。「凄くうれしいです」と笑顔。この日の練習のポイントは「基本的な技術はできているので、小さなディテールで自分の経験で身についた動きで知らないだろうと思う動きを教えた」とロックアップからどうするかなど変化させて、動作が変わってくるという。

指導された妃南は「テクニックが凄くて、パワーだけじゃなくスピードだけじゃない。見せ方も大事だが、テクニックで大きな人を倒せる。いつかジョシュさんを倒せるように」と笑わせるとバーネットは「いっぱい練習してこいよ」と歓迎。

壮麗は「今まで習ってきたことプラスアルファで時間が足りなかった。また練習させてもらいたい」と納得していた。レディ・Cも「ロックアップ組んでからも自分の得意なものをやっていたけど、相手の重心とか見ながら、こっちに持って行けばいいんだと、新たな選択肢が広がった。こういうやり方もあるんだと幅が広がって勉強になってまたぜひお願いします」とためになったという。八神は「理にかなった人間の体はこうやって動かせばいいんだとわかって、もっともっと自分の伸びしろが広がった。今日習ったことを練習して、また来てくださった時に新しいことを教えてもらえるように頑張ります」とどん欲だ。

IWGP女子王者の朱里は「光栄なことですし、動き、どうしたら倒れるのか、自分も昔凄いやってきたが、改めて学ぶことが出来たし、細かい動きでこんだけ戦いとして伝わるんだよと勉強になった。いろいろ教えてもらってうれしかった。でもホントに時間が足りなかった。もっともっと時間があったら、新たな動き、理にかなった動きをもっともっとレスラーとしてレベルアップしていけるなと感じた。もっともっと技術を教えてもらい、レベルアップしてベストユニット賞を狙っているので、ベルトもっているし、20日に絶対防衛して、ジョシュさんに練習のときにベルトを見せて、もっとレベルアップできるように教えてください」とベルトの防衛、そしてユニットでの活躍を誓っていた。