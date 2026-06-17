2児の母・石川梨華「冷凍ストックしてたガパオライス」手作り昼食公開「忙しいときの味方」「目玉焼き綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのガパオライスを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・41歳元モー娘。「目玉焼き綺麗」昼食に冷凍ストックガパオライス
石川は「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを付けて記し、昼食のメニューを投稿。「今日は冷凍ストックしてたガパオライス」とつづり、目玉焼きを乗せたガパオライスとしじみの即席味噌汁を並べて披露している。
この投稿には「ガパオライス美味しそう」「冷凍ストックまでしてるなんてすごい」「お昼ご飯にぴったり」「冷凍ストックは忙しいときの味方だね」「お料理上手すぎ」「目玉焼き綺麗」「健康的な食事で体が喜びますね」と反響が集まっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・41歳元モー娘。「目玉焼き綺麗」昼食に冷凍ストックガパオライス
◆石川梨華「冷凍ストックしてたガパオライス」公開
石川は「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを付けて記し、昼食のメニューを投稿。「今日は冷凍ストックしてたガパオライス」とつづり、目玉焼きを乗せたガパオライスとしじみの即席味噌汁を並べて披露している。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿には「ガパオライス美味しそう」「冷凍ストックまでしてるなんてすごい」「お昼ご飯にぴったり」「冷凍ストックは忙しいときの味方だね」「お料理上手すぎ」「目玉焼き綺麗」「健康的な食事で体が喜びますね」と反響が集まっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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