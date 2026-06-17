新婚のヘラヘラ三銃士さおりん、具だくさん冷やし中華披露「エビも乗ってるの豪華」「盛り付けがすごく綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷やし中華を公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の33歳美人YouTuber「錦糸卵の色が美しい」エビ・卵・ハムなど色鮮やかな冷やし中華
さおりんは、具がたっぷり乗せられた冷やし中華を公開。エビや細切りのきゅうり、ハム、錦糸卵が美しく盛り付けられた、豪華な一皿を披露した。また、冷やし中華の奥のテーブルライナーの上にはマヨネーズが置かれている。
この投稿には「冷やし中華美味しそう」「盛り付けがすごく綺麗」「エビも乗ってるの豪華」「夏らしくて食欲そそられる」「錦糸卵の色が美しい」「お店で出てくるみたい」「彩りも豊かで素敵」「涼しげで最高！」「冷やし中華にマヨネーズ美味しいよね」などと反響が寄せられている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の33歳美人YouTuber「錦糸卵の色が美しい」エビ・卵・ハムなど色鮮やかな冷やし中華
◆さおりん、冷やし中華公開
さおりんは、具がたっぷり乗せられた冷やし中華を公開。エビや細切りのきゅうり、ハム、錦糸卵が美しく盛り付けられた、豪華な一皿を披露した。また、冷やし中華の奥のテーブルライナーの上にはマヨネーズが置かれている。
◆さおりんの投稿に反響
この投稿には「冷やし中華美味しそう」「盛り付けがすごく綺麗」「エビも乗ってるの豪華」「夏らしくて食欲そそられる」「錦糸卵の色が美しい」「お店で出てくるみたい」「彩りも豊かで素敵」「涼しげで最高！」「冷やし中華にマヨネーズ美味しいよね」などと反響が寄せられている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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