まもなく英消費者物価指数CPIなどの発表
日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（5月）、小売物価指数（RPI）（5月）、生産者物価指数（PPI）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
消費者物価指数（CPI）（5月）15:00
予想 0.4% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.8%（前年比)
予想 2.7% 前回 2.5%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（5月）15:00
予想 0.6% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.2% 前回 3.0%（前年比)
予想 3.2% 前回 3.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（5月）15:00
予想 0.4% 前回 2.4%（仕入・前月比)
予想 8.7% 前回 7.7%（仕入・前年比)
予想 0.4% 前回 1.4%（出荷・前月比)
予想 3.9% 前回 4.1%（4.0%から修正）（出荷・前年比)
消費者物価指数（CPI）（5月）15:00
予想 0.4% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.8%（前年比)
予想 2.7% 前回 2.5%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（5月）15:00
予想 0.6% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.2% 前回 3.0%（前年比)
予想 3.2% 前回 3.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（5月）15:00
予想 0.4% 前回 2.4%（仕入・前月比)
予想 8.7% 前回 7.7%（仕入・前年比)
予想 0.4% 前回 1.4%（出荷・前月比)
予想 3.9% 前回 4.1%（4.0%から修正）（出荷・前年比)