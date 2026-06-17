　日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（5月）、小売物価指数（RPI）（5月）、生産者物価指数（PPI）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

消費者物価指数（CPI）（5月）15:00
予想　0.4%　前回　0.7%（前月比)
予想　3.0%　前回　2.8%（前年比)
予想　2.7%　前回　2.5%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（5月）15:00
予想　0.6%　前回　0.7%（前月比)
予想　3.2%　前回　3.0%（前年比)
予想　3.2%　前回　3.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（5月）15:00
予想　0.4%　前回　2.4%（仕入・前月比)
予想　8.7%　前回　7.7%（仕入・前年比)
予想　0.4%　前回　1.4%（出荷・前月比)
予想　3.9%　前回　4.1%（4.0%から修正）（出荷・前年比)