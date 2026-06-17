豪ドルは対ドルでほぼ膠着＝オセアニア為替概況
豪ドルは対ドルでほぼ膠着＝オセアニア為替概況
豪ドルは朝から0.7060-0.7072ドルの狭いレンジでの推移。NZドルは0.5823－0.5838ドルレンジ。今晩の米FOMCを前に、様子見ムードが広がっている。
対円では円高がやや優勢で豪ドル円は113.43から113.16円まで売りが出た。NZドル円は93.59から93.33円まで下げた。
今週の主な予定
豪州
06/16 13:30 中銀政策金利 （6月） 結果 4.35% 予想 4.35% 前回 4.35%
NZ
06/17 07:45 経常収支 （2026年 第1四半期） 結果 -10.08億NZドル 予想 -9.67億NZドル 前回 -59.84億NZドル
06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 予想 0.8% 前回 0.2% （前期比）
06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 予想 1.0% 前回 1.3% （前年比）
06/19 07:45 貿易収支 （5月） 前回 19.2億NZドル
豪ドルは朝から0.7060-0.7072ドルの狭いレンジでの推移。NZドルは0.5823－0.5838ドルレンジ。今晩の米FOMCを前に、様子見ムードが広がっている。
対円では円高がやや優勢で豪ドル円は113.43から113.16円まで売りが出た。NZドル円は93.59から93.33円まで下げた。
今週の主な予定
豪州
06/16 13:30 中銀政策金利 （6月） 結果 4.35% 予想 4.35% 前回 4.35%
NZ
06/17 07:45 経常収支 （2026年 第1四半期） 結果 -10.08億NZドル 予想 -9.67億NZドル 前回 -59.84億NZドル
06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 予想 0.8% 前回 0.2% （前期比）
06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 予想 1.0% 前回 1.3% （前年比）
06/19 07:45 貿易収支 （5月） 前回 19.2億NZドル