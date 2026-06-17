日本時間１８日午前３時に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果、声明、参加メンバーの経済見通しや政策金利見通しが発表され、同１８日午前３時半にはウォーシュ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）新議長の記者会見が行われる。市場では政策金利は現行の３．５０－３．７５％に据え置かれることが確実視されており、声明、経済見通しや政策金利見通し、ウォーシュ新議長の会見が焦点となっている。最近、米国とイランの戦闘終結の合意から原油が下落している。こうしたことを受け、声明やウォーシュ新議長の会見でインフレの上振れリスクの後退が指摘されるようであれば、米ＦＲＢの利上げ観測が後退し、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間１７日午後９時半には５月の米小売売上高の発表も予定されている。総合の大方の予想が前月比０．６％増、自動車を除いた大方の予想も前月比０．６％増となっており、前月比では総合が４カ月続けて増加、自動車を除くと５カ月続けて増加するとみられている。



MINKABU PRESS

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