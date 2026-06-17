400-SP129

サンワサプライは、最大60W出力で横幅50cmのコンパクトなサウンドバー「400-SP129」を直販サイトで発売した。直販価格は9,980円。

HDMI ARCに対応し、HDMIケーブル1本でテレビと接続できるサウンドバー。テレビ台周辺をすっきり見せながら、高音質なサウンド環境を手軽に構築できるとしている。

幅約50cmのコンパクト設計を採用。テレビ前のほか、PCモニター下に設置して動画視聴やゲーム用途に活用可能。壁掛け設置にも対応する。

左右合計60Wの高出力スピーカーを搭載し、映画の迫力ある効果音やゲームの臨場感を再現。テレビ内蔵スピーカーでは物足りなかったサウンドも、豊かな音量と広がりのある音場で楽しめるという。

映画、音楽、ニュース、ゲームの4つのサウンドモードを搭載し、視聴するコンテンツに合わせて最適な音質へ切り替えられる。ニュースでは人の声を聞き取りやすく、映画では迫力あるサウンドを楽しむなど、シーンごとに快適な視聴環境を提供。切り替えはワンタッチ操作で行なえる。

Bluetooth接続によるワイヤレススピーカーとしても利用可能。スマートフォンやタブレットの音楽を手軽に再生できるほか、USBメモリ内の音楽再生にも対応する。

周波数特性は85Hz～20kHz。外形寸法は約500×95×72mm(幅×奥行き×高さ)。重量は約1,730g。

リモコン(単四アルカリ乾電池×2個付属)、アンカー、タッピングネジ、ワッシャー、ボルト、取付け金具、HDMIケーブル、ACコードなどが付属する。