◇ナ・リーグ フィリーズ8−2マーリンズ（2026年6月16日 フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が16日（日本時間17日）、本拠でのマーリンズ戦に「2番・一塁」で先発出場。両リーグトップとなる25号本塁打を放ち、チームの勝利に貢献した。

打線が相手先発・フィリップスを攻め立て2回までに7得点。7−0で迎えた4回、シュワバーは相手右腕の内角直球を捉え、ライナー性の打球を右翼席に突き刺した。

25号は両リーグ最多で、ナ・リーグ2位のオルソン（ブレーブス）に5本差を付け、本塁打王争いで独走している。

また、大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、開幕から73試合で25本塁打は球団では2006年のライアン・ハワード以来、20年ぶり4人目の快挙となった。

さらに、シュワバーはこの日、一塁手として先発出場。1−12と大敗を喫した5月7日のアスレチックス戦でも試合途中の9回から一塁を守ったが、守備機会はなかった。この日は、初回にヒックスのゴロを二塁手・ストットから送球を受け、レッドソックス時代の2021年以来、5年ぶりに一塁手としてアウトを奪った。

シュワバーは24年から主にDHとして出場しており、たまに守備機会があっても左翼など外野手として守ることがほとんどだった。この日はハーパーの負担を減らすためDHとして出場させ、シュワバーが一塁で先発出場した。