モーニング娘。’26・野中美希、24日のパフォ一部参加へ 「腰椎椎間板ヘルニア」の影響で欠席続いていた
「腰椎椎間板ヘルニア」の影響によりコンサートツアーを欠席していたアイドルグループ・モーニング娘。’26のリーダー・野中美希（26）が、24日に日本武道館で行われる『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛卒業スペシャル〜』の一部楽曲でパフォーマンスに参加することが17日、公式サイトで発表された。
【写真】キュート！お気に入りショットを紹介する野中美希
ハロー！プロジェクトの公式サイトでは「『腰椎椎間板ヘルニア』の影響によりコンサートツアーを欠席しておりましたメンバーの野中美希ですが、現在も治療およびリハビリを継続しております」と発表。「医師の助言を踏まえ、本人とも確認を重ねた結果、6月24日(水)に日本武道館で開催予定の「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛卒業スペシャル〜」につきまして、一部楽曲に限りパフォーマンスを含めて参加する予定となりましたことをご報告申し上げます」と伝えた。
野中を巡っては、今年1月にサイトで「昨年、腰の痛みが強く出たため病院にて診察および検査を受けたところ、『腰椎椎間板ヘルニア』との診断を受けました」と発表。「その後、加療を受けながら経過観察を行っておりましたが、再び強い痛みが出ており、現時点では移動およびパフォーマンスが困難であると判断いたしました」として1月の公演を欠席。さらに4月に、今月6日までグループの全ツアー計25公演を欠席することが伝えられていた。
【写真】キュート！お気に入りショットを紹介する野中美希
ハロー！プロジェクトの公式サイトでは「『腰椎椎間板ヘルニア』の影響によりコンサートツアーを欠席しておりましたメンバーの野中美希ですが、現在も治療およびリハビリを継続しております」と発表。「医師の助言を踏まえ、本人とも確認を重ねた結果、6月24日(水)に日本武道館で開催予定の「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛卒業スペシャル〜」につきまして、一部楽曲に限りパフォーマンスを含めて参加する予定となりましたことをご報告申し上げます」と伝えた。