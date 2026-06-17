「辛い日々だった…」ハット達成のメッシはなぜ得点直後に涙を流した？「サッカーとは全く関係のないことだ」【W杯】
前回大会王者のアルゼンチン代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節でアルジェリア代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦し、３−０で快勝した。
圧巻の活躍を見せたのが、６大会連続でワールドカップ出場を果たしたリオネル・メッシだ。17分に先制点を奪うと、60分、76分にもネットを揺らし、ハットトリックを達成。チームを白星発進へ導いた。
この３得点で、メッシはワールドカップ通算16ゴールに到達。歴代最多得点者であるミロスラフ・クローゼの記録に並び、偉大な金字塔に肩を並べた。
そんな歴史的な一戦で、スペイン紙『AS』によれば、メッシは先制点直後にピッチ上で涙を流した。その理由について本人が試合後に明かしている。
メッシは「最初のゴールが決まった後、涙が出てしまったが、それはサッカーとは全く関係のないことだ。辛い日々だったからこそ、あのような感情が湧いたんだ。チームメイト、コーチ陣、そしてスタッフ全員に感謝している。彼らは常に私のそばにいて、大きな力を与えてくれた」とコメント。苦しい時間を支えてくれた仲間たちへの感謝を口にした。
さらに、「これまで経験してきたすべてに、心から幸せを感じている。今、経験していることはまさに『おまけ』のようなものだ。この素晴らしいチームにとても幸せで感謝している」と語り、充実した現在の心境を明かした。
史上最多得点記録に並ぶ快挙を成し遂げたメッシ。その目に浮かんだ涙の裏には、誰にも見せなかった苦難の日々と、支えてくれた仲間への深い感謝があったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「神様がまた活躍してる」 メッシがW杯初戦で衝撃のミドル弾！
圧巻の活躍を見せたのが、６大会連続でワールドカップ出場を果たしたリオネル・メッシだ。17分に先制点を奪うと、60分、76分にもネットを揺らし、ハットトリックを達成。チームを白星発進へ導いた。
そんな歴史的な一戦で、スペイン紙『AS』によれば、メッシは先制点直後にピッチ上で涙を流した。その理由について本人が試合後に明かしている。
メッシは「最初のゴールが決まった後、涙が出てしまったが、それはサッカーとは全く関係のないことだ。辛い日々だったからこそ、あのような感情が湧いたんだ。チームメイト、コーチ陣、そしてスタッフ全員に感謝している。彼らは常に私のそばにいて、大きな力を与えてくれた」とコメント。苦しい時間を支えてくれた仲間たちへの感謝を口にした。
さらに、「これまで経験してきたすべてに、心から幸せを感じている。今、経験していることはまさに『おまけ』のようなものだ。この素晴らしいチームにとても幸せで感謝している」と語り、充実した現在の心境を明かした。
史上最多得点記録に並ぶ快挙を成し遂げたメッシ。その目に浮かんだ涙の裏には、誰にも見せなかった苦難の日々と、支えてくれた仲間への深い感謝があったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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