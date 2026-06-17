17日15時現在の日経平均株価は前日比545.33円（0.79％）高の6万9949.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1047、値下がりは484、変わらずは27と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を209.18円押し上げている。次いでファストリ <9983>が94.93円、レーザーテク <6920>が75.36円、イビデン <4062>が74.08円、村田製 <6981>が26.15円と続く。



マイナス寄与度は165.73円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が38.62円、リクルート <6098>が18.1円、トヨタ <7203>が5.53円、京セラ <6971>が5.36円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は機械で、以下、ガラス・土石、精密機器、鉱業と続く。値下がり上位には海運、鉄鋼、情報・通信が並んでいる。



※15時0分11秒時点



株探ニュース