amazarashi、新曲「クラウン新車で買ってあげる」配信開始！

amazarashiの新曲「クラウン新車で買ってあげる」が6月17日(水)、配信リリースされた。

「クラウン新車で買ってあげる」は、秋田ひろむが“父”という存在に向けた思いを描いた一曲。

家族の記憶、車窓の景色、無口な車内、そしてもう伝えることのできない言葉。何気ない情景を積み重ねながら、簡単には整理しきれない感情を静かに浮かび上がらせる、痛みとやさしさを内包した作品となっている。

また、本作では、漫画家・薄場圭とのコラボレーション企画も展開中。特設サイトでは本作ジャケットのほか、『僕とお父さんについて』主人公・秋字のその後の描き下ろしイラストも公開。さらに、2021年発表された、薄場圭による短編漫画『僕とお父さんについて』本編全編も読むことができる。



今回のコラボレーションは、amazarashiが『スーパースターを唄って。』の単行本帯コメントを寄稿したことが、きっかけ。

秋田ひろむが「クラウン新車で買ってあげる」を制作する中、『僕とお父さんについて』に描かれた父との距離感や記憶の細部に、自身の記憶と響き合うものを感じたことが企画の出発点になった。

薄場圭も、10代の頃からamazarashiの音楽に強い影響を受けてきたことを明かしており、今回の描き下ろしについては、“秋字の続きを少し描いた”感覚で向き合ったと語っている。

なお、6月20日（土）20:00には、「クラウン新車で買ってあげる」と『僕とお父さんについて』、それぞれの作品世界が交差するMVが、YouTubeにてプレミア公開予定となっている。

■リリース情報

amazarashi

「クラウン新車で買ってあげる」

2026年6月17日(水)デジタルリリース



■amazarashi プロフィール

青森県在住の秋田ひろむを中心としたバンド。日常に降りかかる悲しみや苦しみを雨に例え、「僕らは雨曝（あまざらし）だが、それでも」という想いから名付けられた。

「アンチニヒリズム（反虚無主義）」をコンセプトに掲げ、絶望の中にも希望を見出す、辛辣かつ詩的な詞世界と心に深く響く音楽を生み出し続けている。

ライブでは、ステージ前にスクリーンを設置し、タイポグラフィや映像を駆使した独自の演出でその世界観を表現するスタイルを確立している。