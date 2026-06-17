JR東海と西日本は今年10月からサービスを開始する東海道・山陽新幹線の個室と半個室の名称を「Supreme Class（スプリーム クラス）」にすると発表しました。1人用の個室の金額は、のぞみを利用した場合、東京−新大阪間で4万2390円です。

東海道・山陽新幹線で10月1日からサービスが開始される個室と半個室タイプの設備「Supreme Class」。グリーン車を超える最上位クラスで最高のサービスを提供したいとして、英語で「最高の」を意味する「Supreme」で表現したということです。

個室は10月1日からサービスを開始し、1編成につき2部屋で、1人〜2人用が7号車に、1人用が10号車に用意されます。

金額は「のぞみ」で1人用個室を利用した場合、大人1人、東京−新大阪間で4万2390円（片道）、東京−博多間で6万4070円（片道）などとなっています。

鍵がかけられる扉付きで、完全なプライベート空間として周りの目を気にせず、くつろいだり、オンライン会議などができます。

個室には専用のWi-Fiが用意されているほか、照明の明るさや空調なども個別で調整可能です。

さらに、ウェルカムサービスとして飲み物や菓子が無料で用意されるほか、備え付けの専用タブレットで限定の食事や飲み物を注文できるということです。

10月時点では1日12本の運行ですが、順次、拡大予定だということです。販売方法はインターネットのみで、9月15日の午前5時半から販売開始されます。

また、半個室タイプの座席は10号車に6席整備され、2027年度中にサービスを開始する予定です。

JR東海は「多様化するニーズにより一層応え、様々なシーンで利用いただける空間を提供する」としています。