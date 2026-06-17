LANA、「翼の折れたエンジェル」カバーをリリース！ 今夜21:00Lyric Videoプレミア公開

先月、国内最大級のHIP HOPフェス「POP YOURS 2026」のヘッドライナーを務めた、LANA。

「Red Bull Cherry Edition」のコラボレーションソング「Diamonds in the Sky」や、Tinderの2026ブランドキャンペーンソング「Drama Queen」なども話題となっている。

そのLANAが6月17日(水)、「翼の折れたエンジェル」のカバー歌唱音源を配信リリースした。

「翼の折れたエンジェル」は、1985年に中村あゆみがリリースし、40年以上たった今でも愛され続ける楽曲。

LANA自身も、辛い青春時代、母親に教わったこの曲に救われ、「大人にならなきゃ」ともがく同世代の若者に捧ぐべく、カバー歌唱した。

昨年11月には、一瞬だけSNS上に歌唱データの一部を公開、今年実施中のツアーでも歌唱された「翼の折れたエンジェル」。

すでに10・20代、また原曲世代からも多くの反応が寄せられている中、熱が冷めきらないうちのリリースとなった。

大人になりきれないティーンのもどかしさを描いたかつての歌が、令和に生きるLANAの歌声により、再び日本の若者のソウルを揺さぶる。

なお、6月17日(水)21時には、「翼の折れたエンジェル」のLyric Videoがプレミア公開される。

【LV】「LANA - 翼の折れたエンジェル」(Official Lyric Video / Cover)

■リリース情報

LANA

配信限定シングル

「翼の折れたエンジェル」(Cover)

2026年6月17日(水)デジタルリリース



■ライブ情報

「LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY”FINAL」

【2026年】

8月4日（火）OPEN 18:00 / START 19:00

8月5日（水）OPEN 18:00 / START 19:00

東京・国立代々木競技場 第一体育館(TOKYO)



■LANA プロフィール

神奈川県湘南生まれ。2020年より突如SoundCloudに楽曲をアップロードしはじめ、フレッシュながら圧倒的な歌唱力と10代の等身大な歌詞が話題を呼びチャートを席巻。

HIPHOP/R＆Bをベースにしながらも、ボーダレスかつジャンルレスな才能を感じさせるメロディーセンスと、一度聴いたら忘れられないハスキーボイスを武器に2022年より本格的に活動を開始。ラップシーンを超えてJ-POPチャート上位にも定着した特大ヒット「TURN IT UP (feat. Candee ＆ ZOT on the WAVE)」や、「it’s okay」「No.5」といったヒット曲が目白押しの1st AL『20』や、EP『Like a Flower』をリリース。

流麗なボーカルが際立つ新領域のユースアンセムを提示し、LANAが築く新しいDIVA像に期待が集まる。

さらに、2023年から開始した主催ライブは、HIP HOP最年少での武道館及びアリーナ公演完売という金字塔を打ち立て、今年実施中の自身最大となる50,000人規模のツアーにも注目が寄せられている。