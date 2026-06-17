阪神百貨店梅田本店（大阪市北区）で１７日、約１万２０００本の傘を展示・販売する催事「傘まつり」が始まった。

猛暑の影響で日傘を利用する男性が年々増えていることから、性別を問わずに使える傘を集めた「ジェンダーレスゾーン」を初めて設けた。２２日まで。

ジェンダーレスゾーンには、日傘と晴雨兼用傘合わせて約１０００本を用意し、水色やピンクの鮮やかな傘も並ぶ。晴雨兼用傘を探しに来た兵庫県川西市の大学４年生の男性（２３）は「今年はすでに日差しが強い。周りには日傘を差している男性も多く、抵抗感はない」と話した。

１万２０００本の中には、人混みで邪魔にならず視界も遮らない水平で四角の日傘（税込み１万９８００円）や、雨音を約３０％軽減する傘（２万４２００円）、つえと一体化した洋傘（１万９８００円）などユニークな商品もあり、担当者の小谷桃子さんは「父の日のプレゼントに、日常的に使える傘を探してみては」と述べた。

男性の日傘需要の取り込みを図る動きは広がっている。あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）は５月上旬から紳士用品売り場で日傘の扱いを始め、軽量タイプや遮熱効果の高い商品の売れ行きが好調という。今月２４日からは品ぞろえを増やして対応する。