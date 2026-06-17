日銀が政策金利を31年ぶりに「1％」程度まで引き上げました。止まらない物価高を抑える狙いですが、果たしてその効果は？

【データでみる】主要な政策金利…ヨーロッパ、アメリカなど

街の食堂値上げ「もうしたくない」急激な物価上昇に悲鳴

自家製出汁を使っただし巻き卵に、大ぶりな豚の生姜焼き。



こちらは本格的な和食が気軽に楽しめる店で、定食のご飯と味噌汁はおかわり無料です。

人気メニューは、焼きサバ定食。バーナーで直接、表面を焼き上げます。

1週間前までは950円で提供していましたが、今は200円値上げし、1150円に。他に10種類以上のメニューを、50円から200円値上げしました。理由は、仕入れ価格の高騰です。

板前がつくる大衆食堂しまだ 島田真俊さん

「サバ自体も去年の10月から比べたら、もう3月ぐらいの時点で約2倍に変わったんで、そこが一番大きかったです」

中東情勢が悪化した3月ごろには、鶏肉の仕入れ価格がわずか1週間で2キロ1000円から1700円に上がりました。

板前がつくる大衆食堂しまだ 島田真俊さん

「今まで（仕入れ価格を）値上げすると言っても、幅としては数十円単位が上がっていたが、最近はいきなり1000円上がりますとか、500円上がりますとかがざらにある」

最近の急激な物価上昇を受け、やむなく値上げに踏み切ったといいます。

常連客

「しょうがないかなとは思う。それでも値上げせざるを得ないというのであれば、美味しいんでいくらでも（値段）上げても食べに来ますよっていうところ」

「ずっと（値段を）抑えていただいてたので、お店がしんどくなって無くなるのも我々も困るので」

仕入れ先からはこの夏、さらに食材を値上げすると連絡を受けています。

板前がつくる大衆食堂しまだ 島田真俊さん

「（物価が）下がるってことはもう難しいだろうとは思ってますし、世の中が多分（物価が）上がっていくだろうとは思ってますが（値上げは）もうしたくない。当分はしたくない 本当に」

1%へ利上げ 31年ぶり高水準 円安・物価高への影響は

物価高の抑制に向け、日銀は16日、政策金利を1％に引き上げることを決めました。入院中の植田総裁にかわって内田副総裁が会見で説明しました。

日本銀行 内田眞一副総裁

「（政策金利を）従来の0.75％程度から1.0％程度へと変更することを賛成多数で決定しました」

デフレ対策の大規模緩和から転換し、マイナス金利を解除したのが2024年3月。その後、3回の追加利上げを経て、今回、31年ぶりの水準となる1％に引き上げます。住宅ローンなど幅広い金利が上がることで、景気を冷やすこともありえる「利上げ」。なぜ、決定に踏み切ったのでしょうか。

日本銀行 内田眞一副総裁

「企業間取引における価格転嫁がやや速いスピードで進んでおり、これが今後、消費者段階における幅広い品目の価格上昇に波及していく可能性があります」

中東情勢の悪化による原油高や円安によって、企業の間で取引されるモノの価格が5月は去年より6.3％上昇。約3年ぶりの高い水準となっています。今回の利上げは、物価高がさらに広がるのを防ぐ狙いがあり、内田副総裁は利上げ路線を維持する考えを示しました。

日本銀行 内田眞一副総裁

「経済・物価・金融情勢に応じて引き続き、政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになると考えている」

会見の後、円相場は1ドル＝160円20銭から30銭で推移。物価高の要因となる円安は是正されませんでした。

専門家は…

大和証券チーフエコノミスト 末廣 徹さん

「元々利上げが予想されていて、結果的に今日も円安が進んでいる。円安を抑えるために追加的にどんどん日銀が利上げをしていくという展開は十分あり得ると思う」

今回の利上げを受け、三菱UFJ銀行と三井住友銀行、みずほ銀行は8月3日から普通預金の金利を0.3％から0.4％に引き上げると発表しています。

31年ぶり「金利1％」どうなる？円安・物価高

小川彩佳キャスター：

日銀の金利の引き上げ判断は、タイミングも含めてどうだったのでしょうか？

小説家 真山仁さん：

私は遅いと思います。タイミングはすごく大事で、効果的にやらないといけません。それと他の国と比べると、まだまだ（金利が）低すぎます。



このままずっと円安が止まらなくなり、いずれ金利を上げても変わらないとなると、日本は打つ手がなくなってしまいます。



だから危機感がないというのが一番怖くて、もっと先手先手で周りを気にしないで日銀はやるべきことやってほしいと思います。

小川彩佳キャスター：

先手先手というのは、どうしていくべきなのでしょうか。

小説家 真山仁さん：

他の国と比べると、まだまだ金利が低いのであれば、間隔を空けずに金利を上げていく。



0.25ずつ上げるのではなく、我々は本気なんだっていうことを見せないと、この程度では誰も（本気だと）思わないですよね。



劇薬を使うタイミングは早くすればするほど、回復も早いですが、もう末期になった時に劇薬入れてもダメなので、そのタイミングが今来てるのではないかなという気はすごくします。

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＜プロフィール＞

真山仁さん

小説家 2004年「ハゲタカ」でデビュー

最新作はパンデミックを描いた「ウイルス」