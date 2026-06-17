米・イラン「合意成立」情勢は落ち着く？石油価格は？

イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり「合意が成立した」と発表したトランプ大統領。イラン側も「戦争および軍事作戦の即時かつ永久的な終結が発表される」としていて、正式合意は１９日にスイスで行われる予定です。

【画像を見る】元駐イラン大使が指摘する「４つの火種」とは？

今回の合意について、中東情勢に詳しい元駐イラン大使の齊藤貢氏は「もろい合意」と指摘。イラン側の「覚書」草案から“４つの火種”が垣間見られると言います。

また、ホルムズ海峡をめぐっては両国の意見に食い違いが見られますが「開放されても石油価格の高騰は当面おさまらない」と予想する専門家も。

ついにイラン情勢は落ち着くのか？今後の日本の石油事情はどうなるのか？山中真解説委員が解説します。

◎取材

・元駐イラン大使 齊藤貢氏

・桃山学院大学 小嶌正稔教授

元駐イラン大使「もろい合意」 イラン側『覚書』草案から見える“４つの火種”とは？

「イランとの合意が成立した」と発表したトランプ大統領。イラン外務次官も「戦争および軍事作戦の即時かつ永久的な終結が発表される」としています。

正式合意は６月１９日、スイスで署名が行われる見通しですが、元駐イラン大使の齊藤貢氏は「具体的な停戦合意内容は分かっていない」と指摘。

「アメリカ・イラン共にメンツが保てるか？」が今後のポイントになるとした上で、齊藤氏は今回の合意を「もろい合意」だと言います。

停戦交渉のイラン側「覚書」草案（１２日・メヘル通信）から“４つの火種”が見られるというのです。

火種その１「核」 『オバマ合意』以上の成果欲しいトランプ大統領…６０日間で合意可能？

１つ目の火種は「核」です。

「濃縮ウランの平和的利用」を主張するイランに対して、「イランの核開発を阻止したい」アメリカですが、オバマ大統領の「イラン核合意」以上の成果がトランプ大統領の“メンツ”に関わってくるという事情があります。

過去の核合意では数年かけて交渉が行われてきましたが、イラン側の「覚書」草案によると、今回の交渉はたった６０日間。

本当にこの期間で話がまとまるのか？これが１つ目の火種だと言います。

火種その２「お金」 メンツ保ちたいイラン「復興支援」「資産凍結解除」など求める

イラン側から見ると“突然の武力攻撃”を受けた形となった今回の戦闘。メンツを保つには、アメリカ側からお金を引き出せるかが問題になると言います。

イラン側の「覚書」草案を見ると、１４項目中３つがお金に関するものです。

▼金融資産へのアクセス

▼３０００億ドル復興支援（約４８兆円）

▼２４０億ドル凍結解除（約３兆８０００億円）

火種その３「レバノン問題」 訴訟問題も抱えるネタニヤフ首相…イスラエルは合意を受け入れる？

アメリカと同盟関係にあるイスラエルは、対立関係にあるイランに支援されているレバノンとも対立しています。

イスラエル国内の一部ではレバノンへの強い反発がある上、ネタニヤフ首相は訴訟問題を抱えていて、戦争が終われば収監されるのではないかという事情も。

今回の合意をイスラエルが受け入れるのか？これが３つ目の火種だと言います。

火種その４「ホルムズ海峡」 再開は無料？有料？恒久的？

「ホルムズ海峡の自由かつ無償の通航を全面的許可する」と発表したトランプ大統領。アメリカ政府高官の「６０日間は無償で開放」という発言もあります。

一方、イラン側の「覚書」草案では、「イランの取り決めに基づき３０日以内に海峡再開」とされています。

この“イランの取り決め”は無料なのか有料なのか？あるいは恒久的なのか？現時点ではまだ分かっていません。

建国２５０周年・中間選挙…イベント控え“前倒し”の合意発表なのか？

和平合意発表のあった６月１４日はトランプ大統領の８０歳の誕生日でした。そして、７月４日はアメリカ建国２５０周年、１１月には中間選挙が控えています。

こうした政治的事情が手伝って“前倒し”で合意が発表されたのではないか？実質的な中身は本当にあるのか？などと疑問を持つ専門家も少なくありません。

【石油価格】すぐには下がらない理由（１） 石油施設の被害

今回の合意で私たちに直接影響するのが、石油事情です。

正式に停戦合意となれば、石油価格は下がるのか？桃山学院大学の小嶌正稔教授は、すぐには下がらない可能性として２つの理由を挙げています。

１つ目が、石油施設の被害。ＵＡＥ・サウジアラビアへの攻撃で生産能力が低下していて、カタールではＬＮＧ施設が被害を受けています。

復旧まで１０か月～１年以上かかる可能性があるため、供給が限られる分コストが上がるというのが小嶌教授の見立てです。

【石油価格】すぐには下がらない理由（２） 日本は高値で購入済み

すでに日本は高値で購入済みだというのが２つ目の理由。

日本はスポット契約でアメリカなどから高値で購入（中東産の１．５倍～２倍）していて、その原油が到着するのが７月下旬～８月の予定です。

例えば、正式に停戦合意が成立して中東産の原油が８０ドルで入ってきたとしても、すでにアメリカ産の原油を１２０ドルで買ってしまっているため、日本では１００ドル程度売られるとみられることから、当分はかつての価格に戻らないと言います。

価格が落ち着くのは早くても１１月～１２月ごろではないかと小嶌教授は見ています。

【石油価格】下がる可能性のある要因（１） ＵＡＥのＯＰＥＣ離脱

一方、石油価格が下がる可能性もあると小嶌教授は指摘。理由は２つあると言います。

１つ目が、ＵＡＥのＯＰＥＣ離脱です。「高く売りたい」サウジアラビアに対して、「安くても多く売りたい」のがＵＡＥ。

いくらで売れば財政が黒字になるかという指標＝財政損益分岐点を見ると、１バレルあたり９０ドルで売る必要があるサウジアラビアに対して、ＵＡＥは５０ドルです。

＜財政損益分岐点（１バレル）＞

▼サウジアラビア ９０ドル

▼ＵＡＥ ５０ドル

※２０２５年・ＪＯＧＭＥＣ

そのＵＡＥから原油を多く買っているのが日本なのです。

＜ＵＡＥの原油輸出相手国＞

▼１位 日本

▼２位 中国

▼３位 インド

※２０２４年・ＪＥＴＲＯ

【石油価格】下がる可能性のある要因（２） 各国で進む「脱石油」

ガソリン価格が下がる可能性、２つ目の要因は、各国で進む「脱石油」です。今回のイラン情勢の影響を受けて、各国では石油節約の動きが広がっています。

▼インド（ＪＥＴＲＯより）

・オンライン勤務＆授業

・海外旅行や結婚式を控える

▼フィリピン

・民間企業の週４日出勤を推奨

▼韓国

・ナンバープレートの末尾番号で運行できる曜日を制限

（公共機関の車など）

▼ＩＥＡの推奨

・高速道路の制限速度１０ｋｍ／ｈ減

・公共交通機関の利用促進

各国が石油を節約することで総需要が減れば、価格が下がる可能性があると小嶌教授は言います。

「原油調達先は絶対に中東に戻る」３つの理由とは？

一方、日本では、経済を止めたくないという意図もあるためか、補助金で石油価格を抑制するなどしていて「脱石油」を訴えていません。

また、今回のホルムズ海峡封鎖を受けて、原油調達先を分散させる“脱中東”の議論も浮上しましたが、小嶌教授は「原油調達先は絶対に中東に戻る」と言い、その理由を３つ挙げています。

＜日本が中東依存から抜け出せない理由＞

▼民間企業はコスト重視

▼製油所は中東産向けに設計

▼少子化・ＥＶ普及で石油需要が増えない

民間企業の製油所は中東産オイルを精製するために設計されています。アメリカなど他国の原油を精製する場合、新しく製油所をつくる方が合理的ですが、少子化などの影響で今後石油需要が増えないことは分かっているため、何百億円もの巨大な投資をして新しい精製施設をつくる理由はない…ということで、経済効率性を考えた場合、今後も中東から調達するようになると言うのです。

一方で、長期的な視点では、安全保障の面から「脱石油」について考える必要があると小嶌教授は話しています。

（桃山学院大学 小嶌正稔教授）

「石油をどう確保するかではなく、最大の安全保障は、石油を必要としない社会を作ること」

（2026年6月16日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」内『山中プレゼン』より）