新型コロナウイルスに感染するのは自業自得だったのか――。

コロナ禍に起こった差別や偏見などについてまとめた書籍を２０日、大阪大の三浦麻子教授（社会心理学）と小説家の寒竹（かんちく）泉美さんが出版する。三浦さんは「今後、未知の感染症が流行した際の参考になれば」と話している。

書籍は「コロナの物語×心の科学」（ちとせプレス）。三浦さんの研究チームは、新型コロナが広がり始めた２０２０年１月、人々が感じる不安やリスクなどについて、国内外で意識調査を始めた。国内では２４年３月まで続け、１０００人前後の人を対象に計３０回実施。書籍は、この成果の一部を紹介している。

例えば、「新型コロナに感染するのは自業自得だ」と考える人は１１・５％で、海外の人を対象に実施した調査結果より高かった。三浦さんは「良い行動を取る人に悪いことは起こらないとする『公正世界信念』という心理傾向が、日本人は強いことがうかがえた」と説明する。

書籍では、寒竹さんが、コロナ禍に直面した大学生や保育士、医師らのエピソードを小説形式で紹介。それに基づき、三浦さんが、人々の行動や心理について解説している。三浦さんは「人々が何を不安に思い、事実を過大評価したり、反対に過小評価したりするのか理解すれば、社会の混乱が起こりにくくなる」と指摘している。