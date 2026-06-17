熱中症対策として、体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」の取り組みが進んでいる。

夏本番を前に、適度な運動や入浴を通じて汗をかきやすい体を作っておく考え方だ。近畿は今年も猛暑が予想されるだけに、日本気象協会などは早い時期からの対応を呼びかけている。（鈴木彪将、新谷諒真）

「ウォーキングや入浴を意識して、暑くなる前から体作りをしてほしい」

大阪府が出資する気候研究機関「おおさか気候変動適応センター」が５月下旬に大阪市内で開いた高齢者向けの「暑さ対策セミナー」で、スタッフの奥村智憲さん（５１）は約２０人の参加者にこう語りかけた。熱心にメモを取っていた同府吹田市の男性（７５）は「日課のウォーキングを続け、暑い日でも元気に乗り切りたい」と話していた。

人間は体温が上昇すると、熱を外へ逃がすために汗をかく。暑熱順化はこうした体の機能を十分に発揮するための取り組みで、熱中症対策の一つとなる。医学や生理学分野で研究が進んでおり、近年はアスリートにも取り入れられている。

日本気象協会は「熱中症ゼロ」を打ち出し、「暑熱順化前線」を公表している。地域ごとに暑さ対策を始めるべき時期の目安に関し、▽「６月中旬」九州（福岡県の一部を除く）、沖縄▽「６月下旬」近畿、中国、四国など▽「７月上旬」北海道――と紹介している。

気温予測や熱中症による搬送件数などを基に独自に試算したもので、それぞれの時期からウォーキングや筋力トレーニング、十分な入浴時間を取ることなどを推奨している。暑熱順化には個人差があり、数日から２週間程度かかることや、暑さから数日離れると効果が薄れることも記した。

同協会の担当者は「汗をかいた後は、水分や塩分を補給することも忘れないでほしい」と求めている。

熱中症を巡っては、近年、６月に救急搬送されるケースが目立つ。暑さに体が慣れていないためとみられ、総務省消防庁によると、２０１０年代は１０００〜６０００人台で推移していたが、昨年は過去最多の１万７２２９人に上った。今年の第１週（６月１〜７日）は８６７人（速報値）だった。

救急専門医で、熱中症総合研究所の三宅康史所長は熱中症について、「ひと夏で約１０万人が搬送されており、もはや災害と言える」と指摘。その上で、「危険な時期が明確なため、予防はできる。命を守る手段の一つとして暑熱順化を取り入れてほしい」と話す。

民間施設も啓発

民間施設でも暑熱順化の周知に力を入れている。

近畿を中心に展開する温浴施設「水春」では、店内のモニターで「暑熱順化で熱中症対策」などとアピールしている。１日あたり数千人が利用する大阪市鶴見区の店舗では、風呂場や熱した石に水をかけて蒸気を出す「ロウリュ」のコーナー前に表示しており、担当者は「地域の利用者の健康につながる情報を発信していきたい」と語った。

京都市下京区の「高地トレーニングスタジオ ＳＯＬＥＲＡ」は、暖房を入れた状態でランニングなどをする「暑熱順化トレーニング」を考案した。通常より多く汗をかくことができる利点がある。施設を利用するマラソンランナーの森井勇磨さん（３５）（京都陸上競技協会）は競技前に熱中症になりかけたことがあるといい、「暑さへの慣れは、体調や記録を左右するほど大切なことだ」と強調している。