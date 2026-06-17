米音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞に、来年からＪポップやＫポップなどを対象とする「最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス」部門が新設されることが１７日、わかった。

主催するレコーディング・アカデミーが発表した。Ｊポップの海外進出を後押しするものになりそうだ。

発表によると、同部門は来年からグラミー賞に新設される五つの部門の一つ。対象は２０２５年８月から２６年８月に発表されたＫポップ、Ｊポップ、Ｃポップ（中国語圏の音楽）など、アジアのポップスの録音作品で、来年２月の授賞式で受賞者が発表される。

２３年のグラミー賞受賞者で、同賞の投票メンバーでもある作編曲家の宅見将典さん（４７）によると、受賞対象にＪポップを明示した部門の設立は初めてとみられる。「アジア、南米、アフリカなど各地の音楽はグローバル部門に集中する傾向があった。近年のＫポップの隆盛もあり、主催者はアジアの賞を独立させ、緩和を狙ったのでは」と指摘する。

日本の音楽の世界発信を巡っては、音楽関連団体が昨年、グラミー賞を参考にした国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ」を設立。今年は１３日に授賞式が行われた。