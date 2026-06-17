◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月17日〜21日、フィリピン）

日本バレーボール協会が17日、「バレーボールネーションズリーグ2026」の予選ラウンド第2週フィリピン大会に臨む女子日本代表チームの出場14選手を発表しました。

本大会では出場選手とは別に30人のエントリーメンバーから最大4人の選手をリザーブとして登録することが可能。選手交代を申し入れ認められた場合、申請が認められた日の翌日の試合から交代した選手が試合に出場できるようになります。また、出場選手から外れた選手も同様の手続きを経て再び大会に出場することが可能です。

キャプテンの石川真佑選手や和田由紀子選手、佐藤淑乃選手らは変わらず登録。第1週は不在だった19歳の秋本美空選手が選出されるなど、一部メンバーを変更して第2週に臨みます。

日本はカナダ開催の第1週でフランス、ウクライナ、ドイツ、カナダに勝利して4連勝スタート。フィリピン開催の第2週は、17日の初戦となるセルビア戦をはじめ、チェコ、ドミニカ共和国、イタリアと激突します。

【女子日本代表登録メンバー 】

◆セッター

関菜々巳（UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ／イタリア）

中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）

◆アウトサイドヒッター

和田由紀子（UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ／イタリア）

石川真佑（エジザジュバシュ／トルコ）★キャプテン

佐藤淑乃（ヴェロ・バレー・ミラノ／イタリア）

鴫原ひなた（クインシーズ刈谷）

北窓絢音（SAGA久光スプリングス）

秋本美空（ヴィクトリーナ姫路）

◆ミドルブロッカー

荒木彩花（SAGA久光スプリングス）

島村春世（日本バレーボール協会）

山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）

井上未唯奈（SAGA久光スプリングス）

◆リベロ

福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）

西崎愛菜（大阪マーヴェラス）

【リザーブ】栄絵里香（SAGA久光スプリングス）山口真季（KUROBEアクアフェアリーズ富山）