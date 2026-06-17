北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・カンザスシティー）、アルジェリアはＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）擁するアルゼンチンに０―３で完敗。元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４５）は、アルジェリアの守護神ルカ・ジダン（グラナダ）を厳しく評価した。

後半１５分にはアルゼンチンのＭＦアレクシス・マクアリスターのミドルシュートを正面に弾き、ボールの目の前にいたメッシに、そのこぼれ球を押し込まれた。闘莉王氏はこの失点に対し「これキーパーはこぼしちゃだめです。お父さんも怒りますよ。これはディフェンダーとしては、こぼれてくるとは思えないんですよ。ちゃんとカバーしないといけないのは分かりますが」とミスと指摘した。

ジダンの父である元フランス代表ＭＦジネディーヌ・ジダン氏も試合会場を訪れており、後半中盤で父の観戦する様子が中継で映されると「怒ってるねぇ〜。ジダン（父）だったら、あんなシュートトラップできてたよと言っちゃいそうです」と語った。

この解説ぶりに、ＳＮＳでは「闘莉王さんのジダンの息子に対する評価が厳しい」「闘莉王のジダンＪｒ．に対する評価はしょうがない」「闘莉王はＤＦだったからゴールキーパーに厳しいな」「ルカ・ジダンのセービングに関してジネディーヌ・ジダンを持ち出す闘莉王」などと視聴者も闘莉王氏の辛口ぶりを実感しているようだ。