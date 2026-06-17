イラク相手に2得点挙げたハーランド

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグが16日（日本時間17日）に行われ、I組のノルウェーはイラクに4-1で快勝した。注目のストライカー、アーリング・ハーランドは前半で2点を挙げる衝撃のW杯デビュー。しかし、その数時間後に主役の座を奪われ、SNSで驚きの声を漏らしている。

日本時間午前7時から始まったイラク戦。ハーランドは前半29分に先制ゴールを決めると、同点に追いつかれた直後の同43分にもネットを揺らした。マンチェスター・シティで得点を量産してきたストライカーの鮮烈なW杯デビュー。しかし、同午前10時に始まったアルゼンチン―アルジェリア戦でアルゼンチンの伝説リオネル・メッシがハットトリックを決めてしまった。

あっという間に主役の座を奪われたハーランド。スナップチャットというSNSで自分の自撮り写真を投稿し、「メッシはヤバい奴だ」という脱帽のコメントとともに王冠の絵文字も添えた。米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xも「今日自身も信じれないパフォーマンスをしたハーランドさえも、メッシの伝説的パフォーマンスに畏敬の念を抱いている」と記して拡散した。

日本のファンの間でも話題に。「ヤバいやつがヤバいやつ褒めてて草」「あんたも大概」「お前も人のこと言えないよ」「バケモンがこんだけ言うのやっぱ神」「怪物も神の子を見る時は俺たちと同じこと思うんだな」「どっちも凄い」と驚きや共感の声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）