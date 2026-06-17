歌手で女優のオリヴィア・ロドリゴが12日にリリースした3枚目のスタジオアルバム「恋に落ちた女の子にしては、なんだかずいぶん悲しそうだね」が、スポティファイで2026年における女性アーティスト1日ストリーミング数の最高記録を更新した。スポティファイがXで発表した。



【写真】蜜月だったころ ドライブ中のオリヴィアとロンドン出身俳優

また、アマゾンミュージックでも2026年最大のアルバム初日24時間ストリーミング数のグローバル記録を達成したと、同プラットフォームの公式インスタグラムが発表している。



そんなオリヴィアは以前、新アルバムの大半をロンドンで制作したことを明かしている。ロンドン出身の俳優ルイス・パートリッジとの交際経歴もあるオリヴィアは、Dazed誌のインタビューで「ロンドンにいるときが一番の自分でいられる。アルバムの多くをロンドンで書いたし、あの街での時間からインスパイアされたものがたくさんある。雨が多いから、部屋の中でギターを持って曲を書きたくなる、そういうことかもしれない」と語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）