ノルウェー代表のユニフォームに注目

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月16日に大会6日目を迎え、グループIの初戦でノルウェー代表とイラク代表が対戦。

ノルウェー代表のユニフォームが「9が斧の形してんじゃん！」「1番かっこいい」など注目を集めている。

1998年のフランスW杯以来、28年ぶり出場となったノルウェー。前半29分にノルウェーが左サイドを崩して、ハーランドが先制ゴール。同39分に追いつかれたが、同43分にハーランドが相手GKまでプレスをかけ、ブロックしたボールがそのままゴールに吸い込まれて追加点をゲット。最終的に4-1でイラクを下した。

そのなかで、ノルウェー代表が着用したユニフォームが注目を集めている。コンセプトは「北欧の静寂に宿る、赤い闘志」。背番号フォントは古代北欧で使われていたルーン文字をベースにデザインされたという。

正面の国旗柄も目立つ大胆デザインには「かっこよすぎる」「9が斧の形してんじゃん！おしゃれ！！！」「特にあのフォント、たまらねぇ〜」「正面からもわかりやすいデザイン」「国旗デザインすき」「ノルウェー代表のユニが1番かっこいいと思う」など多くのコメントが寄せられ、日本ファンも釘付けになっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）