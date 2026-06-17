◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

１２年ぶり５度目の出場のアルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）は、前回大会王者アルゼンチン（同１位）に０―３で敗れ、初戦を落とした。

試合を中継するＤＡＺＮの解説者で登場した元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王さんが、元フランス代表ＭＦジダン氏の息子、アルジェリア代表ＧＫルカ・ジダンについて苦言を呈した。

闘莉王さんは、後半１５分にアルゼンチンＭＦマカリテルのミドルシュートのこぼれ球をメッシが押し込んだシーンについて、「キーパーがこれをこぼしちゃダメです。ジダンも怒りますよ」と、厳しく指摘。父ジダン氏も現地で観戦していただけに、「パパ見てないな。これはパパ怒るよ」と、あきれた様子だった。

しかし、０―２の後半２１分に、メッシのシュートを左手一本で止めた場面では「一番難しいシュートを止めれられましたね」と、好セーブを褒めた。

ルカは世代別の代表ではフランス代表としてプレーしていたが、今大会出場に向けて昨年１０月に祖父母の出身地であるアルジェリア代表を選択していた。記念すべきのＷ杯初出場は、メッシにハットトリックを許す、ほろ苦いデビュー戦となった。