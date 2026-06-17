NHKの井上樹彦会長（68）が17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、オランダ戦でも話題となったサッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説を務める本田圭佑（40）の解説をまとめた“本田語録”について高く評価した。

同局は今大会の日本代表の全試合を地上波とBSで生中継。14日（同15日）の初戦オランダ戦、25日（同26日）の第3戦スウェーデン戦は地上波で、20日（同21日）の第2戦チュニジア戦はBSで生中継する。勝ち上がりにより決勝トーナメント1回戦はBSで生中継、2回戦以降の試合は全て地上波で生中継する。本田はNHKでは初戦のオランダ戦に続き、第3戦のスウェーデン戦も解説。第2戦のチュニジア戦は日本テレビで解説を務める。

初戦も本田の解説は大反響。同局公式Xは試合後に「本田圭佑さんの解説 もくじです 画像と共にきょうの【日本 × オランダ】の試合を配信でお楽しみいただけます」とつづり、オランダ戦で本田が発言した解説“語録”を、発言した時間とともに前後半に分け時系列で詳細な表にまとめた画像を添えて投稿したことも話題となった。

これについて、原聖樹メディア副総局長は「やっぱり国民的な関心が非常に高い大きなイベントですから、できるだけ多くの方々に楽しんでいただきたい。なおかつ、できるだけNHKを観ていただきたいという狙いから事前から準備しておりました」と説明した。

その上で、井上会長は「スポーツの放送とか中継は競技そのものも、大変な感動を呼ぶと思うが、実況と解説も大きいと思う。たぶんスポーツコンテンツの魅力の中でも、非常に大きなウエートを占めるんじゃないかと思うんですね。そういう意味でも、今回の初戦の本田さんと小宮山（晃義）アナウンサーとの実況は本当に素晴らしいことだと思いました」と振り返った。

「コンテンツを最大化する試みとして、本田語録。これは非常に私は評価しています」とキッパリ。「実際に試合を、配信とか放送で観た人が本当に本田さんの話はおもしろかった。全試合をまた見返す時間はない。ちょうどサッカーのゴールシーンのハイライトと一緒ですよね。本田解説のエッセンスをもう一回観て、同じように感動した人たちと同じ気持ちを共有したい視聴者の思いに応える、非常に臨機応変な、サービスとしては本当に短い時間で対応できた。NHKがこれまでもそうだったんですけど、より視聴者に近い感覚で、放送とか配信に取り組んだ証じゃないかと評価しています」と話した。

本田は10年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会のW杯3大会に出場。前回22年カタール大会ではABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が大きな話題を呼んだ。

起業家、投資家としても活動する中、4月にはシンガポール1部ジュロンと今夏に開幕する26〜27年シーズンの契約を締結するなど、独自の路線を突き進んでいる。