タレントの菊地亜美（35）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。現在1歳2カ月の次女を襲った病について語った。

菊地は「次女が突発性発疹になったんです。本当に大変だったんで聞いてください」と切り出し、発症から完治までの経緯を説明した。

家族での海外旅行から帰国した数日後、38.5度の発熱が初期症状だったといい「鼻水も出てないし咳もでてないけど、めちゃくちゃ寝る」「ぐったりしてる」と説明。

そのまま「40度の熱が3日間ぐらい」続き、座薬で熱を下げながらの看病。4日目で徐々に熱が下がって「そしたらおなかにプツプツプツプツって出きてて」。ここで突発性発疹だと発覚したことを明かした。

熱が下がってからは「超不機嫌。ずっと泣いてる、ずっと暴れてる、熱がある時より大変」「次の日に顔にブワーって出て、顔がちょっと土色っぽくなってすごい腫れてきた」といい、顔にまで及ぶ発疹と、発疹時に見られる“不機嫌病”に悩まされたと回顧。

「熱の期間よりも、不機嫌の期間の方が長くって。4日ぐらい続いたのかな」と振り返り「全部合わせたら1週間ちょっと」と闘病期間を明かした。

菊地は、次女のあまりの不機嫌具合に、高熱で脳がダメージを受け性格が変わってしまったのではないかと考えたといい「本当にビックリした」と回顧。今では「本当に天使」とすっかり完治したことを報告した。

突発性発疹とは、主に生後6ヶ月〜2歳頃の乳児にかかるウイルス感染症で突然38〜40度の高熱が2〜3日続き、熱が下がると同時に全身に赤い発疹が出ることが特徴。解熱して発疹が出始める頃から急に不機嫌になることがある。