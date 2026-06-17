俳優の野村周平（32）が、腕にびっしりとタトゥーが入ったワイルドな姿を披露し、驚きの声が寄せられている。

【映像】野村周平 びっしり“タトゥー”が見えるワイルドな姿

これまでInstagramで「マイベイビーと北海道へ」とつづったバイクとの2ショットや、釣りを楽しむプライベートな姿などを公開してきた野村。

びっしり“タトゥー”が見えるワイルドな姿にファン衝撃

2026年6月16日の更新では、7月2日から配信が開始されるNetflixシリーズ「ガス人間」のオフショットを投稿。「人生とは色々な選択の連続だ。30歳になって、新しい人生を始めようと思った時にふと、『刺青でもいれたろか』と浮かんだ。これからの人生を素直に生きようという決意の証しです。そしてガス人間に出会い、刺青を描き、髪を伸ばしたら、眉毛が消えました。自分の顔は直接見る事ができない。そしてふと鏡を見た時に『眉毛ないとこんなに人相って変わるんだ』と後悔もしましたが、また新しい自分が見れた事にも喜びを感じました」と心境をつづり、腕にびっしりと入ったタトゥー姿を披露した。

投稿の最後には「#刺青は入れてません」とハッシュタグを付け、あくまでメイクでの姿であることも明かしている。

野村の投稿には「びっくりしたぁ」「写真見て、誰かわかりませんでした」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）