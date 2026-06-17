東京大学、東京科学大学、岡山大学、科学技術振興機構（JST）による研究グループは、タンパク質 YheS がリボソームの翻訳停止（アレスト）を解除する分子メカニズムを明らかにしました。



クライオ電子顕微鏡（Cryo-EM）を用いた構造解析と変異体解析、分子動力学シミュレーションを組み合わせた成果で、2026年6月9日付けで科学誌 Nature Communications に掲載されました。

【写真を見る】リボソームの「詰まり」を解消する分子メカニズムを解明 YheSがtRNAを引っ張り "翻訳" を再始動【東京大学・岡山大学など】

翻訳アレストとは？

遺伝子の情報をもとにタンパク質を合成する「翻訳」は、生命の基本的かつ重要な化学反応です。



翻訳を担う巨大な分子装置がリボソームで、いわばタンパク質の合成工場です。リボソームはメッセンジャーRNA（mRNA）に結合して塩基配列を読み取り、対応するトランスファーRNA（tRNA）を次々に呼び込みながらアミノ酸を数珠つなぎにしてペプチド鎖を伸ばしていきます。

ペプチド鎖の伸長はリボソームのペプチジル転移中心（PTC）で行われ、生成したペプチド鎖はリボソーム内のトンネルを通って外へと放出されます。ところがリボソームは、特定のアミノ酸配列のペプチド鎖を合成すると、mRNA 上で停止することがあります。この現象を「翻訳アレスト」といいます。

代表的な例が、SecM というタンパク質を合成中に起こるアレストです。SecM のペプチド鎖はリボソームのトンネルの壁と強く相互作用し、いわばトンネルを詰まらせることでリボソームを停止させます。



この停止は、同じ mRNA の下流にある遺伝子の発現量を調節するための巧みな仕組みとして機能しています。これまでの研究から、タンパク質 YheS がこの詰まりを解消することは知られていましたが、その具体的なメカニズムは不明のままでした。

複合体の立体構造を決定

研究グループは今回、大腸菌の無細胞翻訳系とクライオ電子顕微鏡解析を組み合わせ、SecM を合成中に停止したリボソームと YheS の複合体の立体構造を決定することに成功しました。

構造解析の結果、YheS はリボソームの「Eサイト」という部位に結合し、Pサイトの tRNA（P-tRNA）と相互作用していることが判明しました。



さらに YheS が結合することで、P-tRNA は約 25° 回転し、かつ 12 Å（1 Å は 1 cm の 1 億分の 1、水素原子の大きさが約 1 Å）ほど外側に引き出されていました。



それに伴い、P-tRNA につながっている SecM のペプチド鎖も約 2 Å トンネルの外側へ引き出されていました。

YheS が結合していない状態では、SecM のペプチド鎖はリボソームのトンネル壁と強く相互作用しています。しかし YheS が結合することで、そのペプチド鎖とトンネル壁の相互作用が失われることも確認されました。

アレスト解除の分子メカニズム

立体構造をもとに、研究グループは複数の部位に突然変異を導入した変異体 YheS を作成し、アレスト解除活性を測定しました。その結果、以下の二つの相互作用が重要であることがわかりました。

YheS の「Arm」という部位とリボソームの「L1 ストーク」という部位の相互作用が、YheS の配置に重要

YheS の「PtIM」という部位とリボソームの PTC 付近の部位の相互作用が、tRNA を引き出すことに重要

これらの知見と分子動力学シミュレーションの結果を組み合わせ、研究グループは「YheS によるアレスト解除モデル」を提唱しました。



モデルによると、まず SecM によってアレストしているリボソームに YheS が Eサイトから侵入し、ペプチド新生鎖を引き戻すことでアレストが解除されます。続いて YheS が ATP 加水分解によって構造を変化させてリボソームから離れると、翻訳が再開します。

今後の展望

この研究の成果は、生物のタンパク質合成に対する理解を深めるものです。根幹的な生命現象である翻訳停止のメカニズムを解明したことで、タンパク質発現の精密制御や有用タンパク質生産の最適化を通じたバイオものづくりへの将来的な貢献が期待されます。

論文は、東京大学大学院理学系研究科の依宋海志氏、東京科学大学生命理工学院の池田刀麻氏、岡山大学大学院の山崎公平氏を筆頭著者とし、伊藤弓弦准教授、濡木理教授、田口英樹教授、茶谷悠平准教授らが責任著者として名を連ねています。本研究は科研費をはじめ、JST の戦略的創造研究推進事業、AMED、各種財団の支援を受けて実施されました。