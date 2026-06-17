Rol3ertが、新曲「Aftertaste (feat. REJAY)」を本日6月17日にリリースした。

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本楽曲は、5月にRol3ertとREJAYがともに回ったジョイントツアー『Square One』でいち早くライブ披露されていた一曲。掻き鳴らされるギター、張りつめたビート、Rol3ertとREJAYのボーカルが交錯し、静かな熱を帯びたオルタナティブポップへと昇華している。

また、本楽曲は6月24日にリリースされる2nd EP『Kodoku EP』に収録される。同作のリード曲「Kodoku」は、Rol3ertにとって初の日本語タイトルであり、ノイズを帯びたギター、重厚なドラム、感情を押し殺すようなボーカルが印象的な一曲で、“孤独”をテーマに、自身の内側にある葛藤や不安を描いたものとなっている。

EP後半には、「frozen」「(how could i be) honest?」「Kodoku」のアコースティックピアノバージョンを収録。Rol3ertの原点でもある弾き語りのスタイルに立ち返り、ボーカルとピアノを軸に楽曲の輪郭をシンプルに描き出している。

なおRol3ertは、EPリリースと同日に台湾 台北で開催される『2026 GMA SHOWCASE 金曲售票演唱會』に出演。同公演のステージでは、台湾のバンド Vulgar Saviorをサポートバンドに迎え、この日限りのコラボレーションステージを予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）