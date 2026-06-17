NTTドコモは、7月に全国の自治体で実施する「d払い」のキャンペーンを発表した。群馬県嬬恋村や秋田県湯沢市、島根県大田市で開催される。進呈されるポイントはdポイント（期間・用途限定）。

嬬恋村でd払い！嬬恋高原お買い物マラソンキャンペーン

群馬県嬬恋村では、対象店舗での1回の会計で200円以上を「d払い」で支払うと、「d払い」アプリのスタンプカードにスタンプが1つ進呈される。スタンプを3つ獲得し、特典獲得期間内に特典を獲得すると、200ポイント進呈される。

キャンペーン期間は7月4日～31日で、特典獲得期間は7月4日～8月5日。スタンプカードは2枚まで発行され、期間中の進呈ポイントは最大400ポイントとなる。エントリー不要で参加できる。

湯沢市でお買い物！キャッシュレス決済で最大10％戻ってくる湯沢市キャッシュレスキャンペーン

秋田県湯沢市では、対象店舗で「d払い」で支払うと、10％分のポイントが進呈される。進呈上限は1回あたり3000ポイントで、期間中最大5000ポイント。期間は7月1日～9月30日。エントリーは不要。

おおだキャッシュレスキャンペーン

島根県大田市では、対象店舗で「d払い」で支払うと、20％分のポイントが進呈される。進呈上限は1回あたり2000ポイントで、期間中最大5000ポイント。期間は7月1日～8月10日。エントリーは不要。

自治体 期間 還元率 進呈上限 群馬県嬬恋村 7月4日～31日（特典獲得期間は7月4日～8月5日） ― 400ポイント（200ポイント×2） 秋田県湯沢市 7月1日～9月30日 最大10％ 1回：3000ポイント期間：5000ポイント 島根県大田市 7月1日～8月10日 最大20％ 1回：2000ポイント期間：5000ポイント