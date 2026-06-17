宇賀なつみアナ、ワンショルダードレス姿公開「大人の女性の魅力に溢れてる」「色っぽい」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】フリーアナウンサーの宇賀なつみが6月16日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーのドレス姿を公開し、話題となっている。
【写真】39歳美人アナ「色っぽい」ワンショルドレス姿
宇賀アナは「ハリソン・フォードとの共創から生まれた、グレンモーレンジィ【ハリソン・フォード リミテッドエディション】ローンチイべントにお邪魔してきました」とウイスキーの発売イベントに出席したことを報告し、写真を投稿。髪の毛を後ろで一つに束ねたアップスタイルの宇賀アナは、ショルダー部分にボリュームをもたせたデザインの赤いワンショルダードレスを着用した美しい肩が際立つ姿を披露している。
この投稿には「ドレス姿可愛い」「素敵な女性」「すごく綺麗」「色っぽい」「大人の女性の魅力に溢れてる」「品のある衣装で憧れます」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳美人アナ「色っぽい」ワンショルドレス姿
◆宇賀なつみアナ、ワンショルダードレス姿公開
宇賀アナは「ハリソン・フォードとの共創から生まれた、グレンモーレンジィ【ハリソン・フォード リミテッドエディション】ローンチイべントにお邪魔してきました」とウイスキーの発売イベントに出席したことを報告し、写真を投稿。髪の毛を後ろで一つに束ねたアップスタイルの宇賀アナは、ショルダー部分にボリュームをもたせたデザインの赤いワンショルダードレスを着用した美しい肩が際立つ姿を披露している。
◆宇賀なつみアナの投稿に反響
この投稿には「ドレス姿可愛い」「素敵な女性」「すごく綺麗」「色っぽい」「大人の女性の魅力に溢れてる」「品のある衣装で憧れます」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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